CHANEL Métiers d'art 2026: la collezione di Matthieu Blazy ispirata all'anima di New York

La nuova collezione Métiers d'art 2026 di CHANEL, firmata dal direttore creativo Matthieu Blazy, trae ispirazione dalla dinamica energia di New York. Le immagini, scattate da Craig McDean, catturano l'essenza di una donna elegante e potente, la cui autenticità si esprime nel movimento e nella vitalità della città che non si concede mai completamente. I look, lontani dall'idea patinata del lusso, reinterpretano il patrimonio della maison, dall'Art Déco al tweed, in un linguaggio visivo contemporaneo e vivo.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere e elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso.

Con il tuo consenso, noi e alcune tra inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante "Preferenze" sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su "Accetta e continua" o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su "Rifiuta e abbonati". Métiers d'art 2026 collection. Matthieu Blazy for CHANEL.

(Photographs by Craig McDean) Tutti sono stati innamorati di New York. La città delle possibilità, degli incontri, del futuro. Dove è impossibile rimanere immobili perché tutto è in movimento, generato dal... le mode e gli stili che si sono susseguiti nel tempo hanno reso le strade di città, i loft industriali e i rooftop simboli e icone del mondo fashion. La moda si è innamorata come tutti gli altri di una città che si offre a tutti, senza concedersi mai.

L'ennesimo amante che scrive poesie alla donna che ama, ma che sfugge al suo controllo. Un modo per dare pace al suo povero cuore innammorato. Ma... attraversa la città, si confonde tra la folla e trova proprio lì, nel movimento, la sua forma più autentica. La donna Chanel è in qualche modo la città stessa, la sua anima... e sui personaggi più che sugli archetipi.

Le immagini non sembrano costruite, ma vissute. Il volto centrale del racconto visivo, che interpreta una figura elegante, potente ma mai rigida. I look accompagnano il corpo senza dominarlo: ogni silhouette appare autentica, quasi vissuta, lontana dall'immagine patinata e distante del lusso tradizionale. Il patrimonio dialoga apertamente con il presente, mentre riferimenti che vanno dall'Art Déco al tweed animalier diventano parte di un linguaggio visivo contemporaneo.

I capi non sono solo espressione di savoir-faire, ma simboli vivi di una creatività in movimento





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CHANEL Matthieu Blazy Métiers D'art 2026 New York Moda Collezione Tweed Art Déco Lussiо Craig Mcdean

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vespertilio Awards 2026, tutti i vincitori della quinta edizioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Vespertilio Awards 2026, tutti i vincitori della quinta edizione

Read more »

Amministrative 2026, ribaltati i pronostici della sinistra e confermata l'avanzata dei partiti al governoMeloni: 'E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani'

Read more »

Serie B 2026/2027, la situazione panchine: ecco quanto emerso in vista della prossima stagioneLa nuova Serie B 2026/2027 prende forma anche attraverso le scelte in panchina.

Read more »

Sunscreen Day 2026: la evoluzione della protezione solare tra high-tech e rispetto ambientaleIl Sunscreen Day 2026, celebrato il 27 maggio, promuove l'importanza della fotoprotezione quotidiana. I solari di nuova generazione vanno oltre la semplice schermatura UV: combinano filtri avanzati con ingredienti attivi che contrastano l'invecchiamento, la luce blu e l'inquinamento. Le formulazioni, ora in texture innovative come spray o stick, includono antiossidanti, clorofilla e acido ialuronico per rigenerare e idratare la pelle. Attenzione anche alla tollerabilità cutanea, con filtri in microparticelle, e all'ambiente, con ingredienti marina-friendly. Una fotoprotezione completa per una pelle sana, forte e luminosa.

Read more »