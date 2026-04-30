Chanel Resort: Quando la Tradizione Incontra la Modernità

La nuova collezione Resort di Chanel, firmata Matthieu Blazy, esplora i codici iconici della maison con un approccio innovativo, tra sandali senza suola e modelle incinte, in un dialogo tra passato e presente.

La recente sfilata di Chanel , sotto la direzione creativa di Matthieu Blazy , ha presentato una collezione Resort che ha suscitato un notevole interesse, non solo per le sue proposte estetiche, ma anche per il messaggio sottostante.

Un elemento particolarmente discusso è stato l'utilizzo di sandali insoliti, quasi privi di suola, che sembrano sfidare le convenzioni della calzatura tradizionale. Questi sandali, agganciati alla caviglia da lacci, presentano una suola ridotta al minimo, con due terzi letteralmente assenti. La pianta del piede poggia quasi interamente sulla sabbia, mentre dietro resta un blocco rigido, spesso metallico, che ricorda un'opera d'arte orafa più che una calzatura funzionale.

Questa scelta stilistica, apparentemente audace e poco pratica, si inserisce in un contesto più ampio di reinterpretazione dei codici storici della maison Chanel. Il modello di sandalo presentato da Blazy trae ispirazione dalla slingback bicolore, inventata da Coco Chanel nel 1957. La slingback originale era beige con la punta nera, il celebre cap-toe che aveva lo scopo di allungare visivamente la gamba e accorciare il piede.

Blazy riprende questo codice iconico, ma lo trasforma: la "punta" viene spostata sul tallone, diventando un rinforzo decorativo. Pur riconoscendo l'impraticabilità di affrontare pavimentazioni urbane con tali calzature, Blazy sottolinea che, nella collezione Cruise, lo scopo principale di questi sandali è quello di generare conversazione, alimentare il dibattito che accompagna la sua direzione creativa e dimostrare quanto i codici storici possano essere spinti oltre i loro limiti senza essere spezzati.

L'assenza di elementi scenografici eccessivi, come mantelli elaborati, sottolinea l'attenzione ai dettagli e alla sostanza. Il tweed, presente in altre creazioni della sfilata, avvolge un corpo in trasformazione, come un amuleto affettivo. Questo gesto intimo e allo stesso tempo attentamente costruito dialoga con un'altra immagine recente: quella di una modella incinta. Lo stesso codice emotivo si diffonde liberamente tra passerella, street style e red carpet, superando le tradizionali barriere di genere.

In passato, Karl Lagerfeld aveva fatto sfilare Ashleigh Good al settimo mese di gravidanza, in abito da sposa, accompagnandola per mano, creando un tableau quasi rituale e carico di teatralità. Blazy riprende questo tema, ma lo normalizza: Kaya Wilkins entra in passerella come una modella tra le altre, nel pieno della sequenza della Cruise, come se la gravidanza fosse parte integrante della vita quotidiana. La sfilata Resort, per sua natura, evoca immagini di vacanze, mare e corpi che si rivelano.

A Biarritz, luogo in cui Coco Chanel aprì una delle sue prime maison per vestire una donna più libera, la gravidanza in tweed e i piedi quasi nudi delle modelle sembrano comunicare un messaggio di libertà e accettazione. Questi dettagli, apparentemente incongruenti, non sono presentati semplicemente per "far parlare", ma rappresentano la sintesi della linea creativa di Blazy.

Da quando è stato nominato direttore creativo nel 2025, il suo lavoro consiste nel prendere i simboli della maison e spostarli leggermente, reinterpretandoli in chiave contemporanea. La slingback viene decostruita, il tailleur si avvicina a una tuta da mare, e l'immagine della donna incinta diventa un elemento naturale e integrato nella sfilata.

In un'epoca in cui Chanel deve comunicare con una nuova generazione di clienti che preferisce seguire le sfilate su smartphone piuttosto che sulle riviste, immagini forti e immediatamente riconoscibili, come un pancione in tweed con baby shoes appese alla borsa, sono perfette per generare engagement e stimolare la discussione online. Si prevede che la prossima evoluzione di questi sandali includerà una suola continua, magari sottile o trasparente, per mantenere l'effetto piede nudo senza compromettere la praticità.

Tuttavia, il messaggio rimarrà lo stesso: Chanel non rinnega le sue radici, ma le interpreta in modo nuovo e originale, rendendole più accessibili e rilevanti per il pubblico contemporaneo. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo dell'alta moda e la vita reale di chi guarda le sfilate e sogna di farne parte. Infine, la collezione include anche borse cool per la primavera-estate, invitando all'audacia e alla sperimentazione





Grazia / 🏆 23. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chanel Matthieu Blazy Resort Collection Moda Sandali Gravidanza Tweed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La prima sfilata Chanel Cruise di Matthieu Blazy va in scena a BiarritzDalla frenesia dell'Atelier cittadino alla libertà e alla poesia di un luogo di mare, Matthieu Blazy sceglie Biarritz per la sua prima sfilata Cruise da Chanel: scoprite le cinque cose che ci hanno conquistato di questa collezione

Read more »

Nicole Kidman alla Chanel Cruise 2026/27: l'abito che si rivela solo da dietroA Biarritz l’attrice sceglie un little black dress con scollatura posteriore e piume sulla schiena. Un colpo di scena che usa con Chanel da vent’anni

Read more »

Chanel Cruise 2026/27, il gran finale della sfilata a BiarritzL'uscita delle modelle e gli applausi al direttore creativo Matthieu Blazy, alla sua prima collezione resort per la maison

Read more »

Kate e William, la foto (che rompe il protocollo) per festeggiare i 15 anni di matrimonioKate Middleton e William hanno rotto con la tradizione realizzando un bellissimo e intimo...

Read more »

Chanel Cruise a Biarritz: il beauty look ispirato al mare è pura raffinatezzaEra il 1915 quando Coco Chanel sbarcava a Biarritz con la sua prima maison couture. È fine aprile 2026 quando Matthieu Blazy manda in scena il nuovo corso della collezione Cruise 2026 proprio nella cittadina preferita da Coco.

Read more »

Valori e tradizione nel calcio italiano: dalla formazione dei giovani alle sfide internazionaliUn approfondimento sul ruolo fondamentale dei valori nel calcio italiano, dalla crescita dei giovani talenti alle sfide che coinvolgono club e tifosi, con un occhio alle dinamiche internazionali e alle storie di successo.

Read more »