Chanel Totti e il nuovo flirt: gli indizi sulla presunta relazione con il rapper Le One

Secondo indiscrezioni, Chanel Totti avrebbe una nuova relazione con il rapper campano Le One (Gaetano Di Maio). Ecco tutti gli indizi che alimentano il gossip, dai concerti condivisi ai soggiorni a Milano, fino ai social. Chi è il cantante e la sua carriera musicale in ascesa.

Chanel Totti , la secondogenita diciannovenne dell'ex calciatore Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi , è tornata al centro dell'attenzione mediatica dopo la sua partecipazione a Pechino Express , dove ha ottenuto una vittoria.

La sua vita sentimentale è ora sotto i riflettori: secondo alcune indiscrezioni, il suo cuore avrebbe ricominciato a battere forte, suggerendo una nuova relazione. Il sito dedicato alla Generazione Z ha raccolto una serie di indizi che puntano verso un flirt estivo con il rapper campano Le One, il cui vero nome è Gaetano Di Maio.

Tra le prove citate vi è la presenza di Chanel a un concerto di Le One in una discoteca vicino a Milano, dove è stata avvistata sul palco con la giacca dell'artista; la pubblicazione di una foto di una finestra con vista sul Duomo di Milano, che fa ipotizzare un soggiorno insieme in hotel; e il fatto che i due si seguano reciprocamente su Instagram. Inoltre, già alcuni mesi prima avevano condiviso il palco durante un'altra esibizione.

Al momento, né Chanel Totti né Le One hanno confermato o smentito queste voci. Gaetano Di Maio, classe 2003, è un rapper originario di Nocera Inferiore (Salerno) che ha raggiunto il successo con brani come Addo Staje, certificata disco di platino con quasi 44 milioni di ascolti su Spotify. Il suo EP di debutto, uscito ad aprile 2025, contiene 9 tracce. Prima di questa presunta relazione, Le One era fidanzato con Melany Musillo, influencer e creator.

Sui social gode di una vasta influenza: 321.000 follower su Instagram, 336.000 su TikTok con oltre 10 milioni di like, e 1,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. canzoni più popolari includono Yamal (disco d'oro, 30 milioni di ascolti) e Diego (12,3 milioni). L'artista ha costruito un rapporto solido con il suo pubblico, con concerti sempre gremiti e fan molto attivi





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