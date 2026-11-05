Channel 4 cancella Married at First Sight UK dopo accuse gravi

Channel 4 annuncia la fine di Married at First Sight UK dopo un'indagine su maltrattamenti e accuse di violenza. Ecco i dettagli sul ruolo di Lorraine Heggessey e Clyde & Co.

Channel 4 ha annunciato ufficialmente il 5 novembre che il programma reality Married at First Sight UK non sarà rinnovato per nuove stagioni. Questa decisione cruciale arriva immediatamente dopo il completamento di un rigoroso processo di revisione interno, avviato in risposta a gravi accuse di comportamenti scorretti emerse durante la produzione della serie.

La emittente britannica ha rimosvo tutte le stagioni precedenti della trasmissione dalla propria piattaforma a maggio. Questo provvedimento preventivo era stato preso dopo che un servizio della BBC aveva documentato dettagliatamente le accuse di stupro mosse da due donne durante le riprese del programma.

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Esito della revisione legale e operativa

Uno degli aspetti centrali della decisione di Channel 4 riguarda i risultati delle indagini condotte. Lo studio legale Clyde & Co ha verificato che i protocolli di tutela del benessere dei partecipanti fossero conformi ai codici di condotta radiotelevisivi vigenti. Tuttavia, l'analisi ha riscontrato episodi isolati in cui tali framework non sono stati applicati pienamente.

Una seconda parte della revisione è stata guidata da Lorraine Heggessey, ex dirigente della BBC. Ha definito i protocolli esistenti come ampi, estremamente accurati e di alto livello. Nonostante l'approvazione tecnica, la valutazione ha evidenziato la necessità di un cambiamento sostanziale nella gestione della serie.

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Posizioni degli stakeholder e impatto del format

Priya Dogra, amministratore delegato di Channel 4, ha ribadito che la sicurezza dei partecipanti è una priorità assoluta per l'intera organizzazione. Ha spiegato che, sebbene non vi siano state violazioni dirette del Codice Ofcom, il formato ha ormai esaurito il suo ciclo vitale dopo dieci anni di trasmissione.

La CEO ha sottolineato che implementare tutte le raccomandazioni della revisione altererebbe radicalmente la struttura del programma. Ha concluso che è giunto il momento giusto per Channel 4 di chiudere un capitolo e allontanarsi definitivamente da questo specifico formato televisivo.

Contesto internazionale e prossimi sviluppi

La decisione di Channel 4 non influisce sulle versioni internazionali del franchise. Married at First Sight rimane un fenomeno globale presente in mercati chiave come gli Stati Uniti e l'Australia, dove la gestione della produzione segue standard diversi.

Il contesto legale rimane delicato anche in relazione ad altri eventi correlati. A luglio, la BBC aveva riportato che un membro del cast era stato arrestato con l'accusa di stupro. Questa indagine precedente ha contribuito ad accelerare il processo decisionale finale di Channel 4, garantendo una chiusura definitiva della controversia.