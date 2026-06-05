Charlene di Monaco e l'abito floreale che ricorda Letizia di Spagna al Corpus Domini

La principessa di Monaco sceglie per la processione del Corpus Domini un abito midi floreale di Monique Lhuillier, simile a quelli indossati dalla regina Letizia. Stile estivo, dettagli architetturali e un richiamo al colore bianco, simbolo della sua conversione al cattolicesimo.

Alla processione del Corpus Domini , la principessa di Monaco ha scelto un abito floreale firmato Monique Lhuillier , che ricorda molto quelli indossati dalla sua omologa spagnola, la regina Letizia.

La scelta, considerata una pura coincidenza o meno, ha convinto il pubblico per il suo stile fresco ed estivo. Appena rientrata da Madrid insieme al principe Alberto, la sovrana ha abbandonato i toni più rigorosi del passato per abbracciare un look più morbido e floreale. Per una delle ricorrenze cattoliche più sentite nel Principato, ha optato per un abito midi che diventa subito un'ispirazione per l'estate, tratto dalla collezione prêt-à-porter primavera 2026 della maison americana.

La linea è apparentemente semplice con collo rotondo drappeggiato e maniche corte, ma il segreto risiede nella struttura tessile: una cucitura verticale sul davanti che accarezza i fianchi per aprirsi in una svasatura a tromba molto fluida, quasi un'architettura. Il dettaglio che lega questa scelta a un parallelismo improbabile è che la stessa maison firmò l'abito da sposa di Britney Spears nel 2004.

C'è anche un richiamo simbolico legato al colore di fondo: dal 2011, quando la principessa si convertì al cattolicesimo, ha adottato il bianco per le feste di Stato come un vero codice d'onore. Il beauty look ha completato l'opera con una piega laterale che incornicia il lato destro del viso, mentre i capelli sono stati raccolti in una coda bassa一波.

L'evento si inserisce nel contesto dell'incontro tra Alberto e Charlene di Monaco con Felipe e Letizia di Spagna a Madrid, lo scorso 1 giugno, un incontro che ha evidenziato le somiglianze stilistiche tra le due reali





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