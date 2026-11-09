Charlene di Monaco: il look nero e bianco con capelli castano miele

Charlene di Monaco riscalda novembre con un abito bianco e nero e capelli castano miele raccolti. Ecco i dettagli del suo stile e le sue attività alla Foundation.

Charlene di Monaco ha riscaldato le attenzioni del pubblico a novembre presentando un elegante ensemble in bianco e nero che ha definito il suo stile per l'occasione. La principessa ha scelto un abito con spalle strutturate e una camicia bianca, creando un contrasto netto con i dettagli neri che allungano la figura. Questa scelta cromatica minimalista offre un'aria quasi maschile, ammorbidita dalla morbidezza dei suoi capelli castano miele.

Dettagli dell'acconciatura e stile capell

La Principessa ha optato per una pettinatura raccolta e sofisticata, con i capelli fissati alla nuca. Ha lasciato libere due ciocche ondulate ai lati del viso per incorniciare il volto, mantenendo il resto dei capelli ordinati. Questo look, definito da alcuni come quasi maschile, è stato reso più dolce proprio dalla texture dei capelli e dai riflessi castano miele che hanno caratterizzato la sua appearance.

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Attività alla Foundation e impegno sociale

L'evento ha messo in risalto il lavoro della Foundation Charlene, l'organizzazione no-profit fondata dalla principessa. La struttura si occupa principalmente di prevenzione degli annegamenti e della realizzazione di programmi educativi attraverso lo sport. La missione principale è promuovere la sicurezza in acqua, specialmente per i bambini, utilizzando lo sport come veicolo di apprendimento e prevenzione in tutto il mondo.

La sfilata della fanfara e la musica live

A completare l'atmosfera dell'incontro c'era la presenza della cantante jazz, che si è esibita sul palco durante la serata. La musica ha accompagnato le attività legate alla fondazione, creando un contesto elegante e professionale. La presenza artistica ha sottolineato l'importanza culturale dell'evento, trasformando una semplice occasione di raccolta fondi o sensibilizzazione in un momento di alta rappresentanza dello stile monegasco.

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Il ruolo del Principe Alberto di Monaco

A fianco della moglie, il Principe Alberto di Monaco ha scelto un outfit classico che si è integrato perfettamente con il tono formale della giornata. La sua presenza ha ribadito il sostegno istituzionale alle iniziative della moglie, dimostrando come le attività sociali della Corona siano parte integrante della loro agenda pubblica. Il principe ha partecipato all'incontro supportando le cause legate alla sicurezza in acqua e all'educazione sportiva.

Consigli di styling per un look ispirato

Per replicare l'acconciatura di Charlene, gli esperti consigliano di utilizzare uno spray texturizzante o un po' di shampoo secco sulle radici per dare volume. Si traccia una riga centrale discreta e si ondulano due ciocche ai lati con il ferro, verso l'esterno. I capelli restanti si raccolgono in uno low bun, attorcigliandoli su se stessi e avvolgendoli attorno all'elastico, fissando il tutto con le forcine. Qualche ciocca allentata sulla sommità dà l'effetto morbido, mentre una nuvola di lacca a 20 centimetri di distanza chiude il lavoro.