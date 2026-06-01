Charlene di Monaco, ritratto d'amore con i figli per la Festa della Mamma

La principessa di Monaco ha pubblicato una foto con i gemelli Jacques e Gabriella, undicenni, in look coordinati bianchi. L'immagine, senza il Principe Alberto, celebra il legame famigliare e conquista i fan.

Per la Festa della Mamma, la principessa Charlene di Monaco ha condiviso un dolce ritratto con i suoi figli undicenni, Jacques e Gabriella, senza la presenza del Principe Alberto.

La foto mostra mamma e figli riuniti in un elegante ritratto che ha subito conquistato i fan della casa reale. I tre hanno scelto look coordinati nei toni del bianco, uniti dall'amore e dai capelli biondi. A colpire è stata soprattutto Gabriella, che ha compiuto undici anni lo scorso dicembre, celebrato con un'abitutidine simile. Anche in quell'occasione, Jacques e Gabriella avevano indossato abiti chiari.

Il 2026 si è rivelato particolarmente ricco di impegni pubblici per i figli di Charlene e del principe Alberto. I gemelli hanno preso parte a diversi eventi ufficiali, tra cui la partecipazione a celebrazioni e cerimonie di stato, permettendo ai cittadini di seguirne la crescita e il percorso all'interno della famiglia principesca. Nonostante sia nato due minuti dopo Gabriella, il giovane principe Jacques è l'erede al trono.

La scelta di un ritratto famigliare così unito e coordinato per la Festa della Mamma è stata vista come un gesto d'affetto e di coesione familiare, in linea con l'immagine pubblica che la principessa Charlene vuole trasmettere





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