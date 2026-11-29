Charles Broomfield, analista di sicurezza per Google AI, guadagna 323mila dollari annui ma spende meno di 20mila euro. Scopri la sua strategia di risparmio estremo.

Charles Broomfield, ventisei anni, lavora come analista di sicurezza informatica presso Google AI a Washington. Il suo stipendio annuale raggiunto quest'anno è di 323mila dollari, circa 295mila euro. Nonostante questo reddito elevato, le sue spese annuali non superano i 20mila dollari, pari a circa 18.200 euro. Questa cifra è inferiore alla paga media minima negli Stati Uniti, che ammonta a 23.700 dollari.

La strategia dei costi minimi e abitudini quotidiane

Charles Broomfield mantiene le sue spese basse condividendone un appartamento con quattro coinquilini. Spostarsi avviene solo a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici rimborsati dall'azienda. Utilizza i pasti gratuiti offerti nell'ufficio di Google per ridurre al minimo i costi alimentari. Taglia quasi ogni acquisto superfluo nel suo budget mensile. Ad agosto, l'unico svago concesso è stata una birra allo stadio. Non prova gioia nell'acquisto di beni materiali.

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Il percorso professionale e le origini familiari

La disciplina finanziaria deriva dall'esempio visto in famiglia durante l'infanzia in Colorado. I suoi genitori imponevano a lui e ai fratelli di accantonare almeno metà di ogni guadagno. Si è laureato nel 2022 con 50mila dollari già accumulati. Ha iniziato con uno stipendio di 100mila dollari, triplatolo in quattro anni. Ha lavorato presso Amazon Web Services e Capital One. Attualmente riceve anche circa 48mila dollari dal suo canale YouTube.

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Il bilancio di agosto e l'obiettivo dei 750mila dollari

Nel mese di agosto, le spese totali sono state di 1.477 dollari, circa 1.350 euro. L'affitto e le bollette hanno richiesto 1.098 dollari, circa mille euro. Un mese ha richiesto 700 dollari per il rimborso del prestito studentesco. Il 90% delle entrate mensili, pari a 17.931 dollari, finisce nei risparmi. Il suo patrimonio attuale supera i 650mila dollari, circa 593mila euro. L'obiettivo è raggiungere 750mila dollari entro il prossimo anno. La regola del 4% gli permetterebbe una rendita annua di 30mila dollari.

La visione futura e la separazione tra felicità e denaro

L'obiettivo di Charles Broomfield non è smettere di lavorare definitivamente. Vuole fondare una sua azienda nel campo della sicurezza informatica e dell'intelligenza artificiale. La sicurezza finanziaria elimina l'assillo della busta paga per la nuova attività. Ha separato la sua felicità dai soldi che spende. La tranquillità di sapere che andrà tutto bene è una boccata d'aria fresca. La giovinezza e lo stato di salute singolo facilitano questo approccio.