Charles Spencer rivela a Verissimo che Lady Diana sarebbe ancora viva senza la rimozione della scorta reale. Critica la regia funeraria di William e Harry.

Charles Spencer, fratello della defunta Lady Diana, ha condotto un'intervista choc a Verissimo analizzando a quasi trent'anni dalla scomparsa i retroscena della tragedia parigina. Nel suo libro best seller Canto del cigno. Diana, mia sorella, il Conte ha ricostruito la vita dell'amata sorella, affrontando le scelte controverse della Famiglia Reale britannica e la gestione del dolore postuma.

La perdita della protezione reale a Parigi

Secondo le anticipazioni di Mediaset, Charles Spencer sostiene fermamente che l'eliminazione della scorta reale avrebbe potuto prevenire lo schianto mortale del 1997. Il fratello afferma: credo non ci sarebbe stata quella corsa folle a Parigi che ha portato allo schianto e probabilmente ci sarebbe stato un autista diverso. La rimozione della sicurezza ufficiale è indicata come il fattore scatenante dell'incidente fatale.

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Reazioni di Carlo e Buckingham Palace

Spencer critica anche le dichiarazioni del Re Carlo riguardo al possibile oblio mediatico di Diana. Definisce l'affermazione del sovrano un'uscita piuttosto spiacevole, qualcosa che non avrebbe mai dovuto dire al fratello di una persona appena deceduta. Nonostante le critiche, nota che non vi è stata alcuna negazione da parte di Buckingham Palace rispetto a quanto scritto nel libro.

La regia funeraria di William e Harry

Una delle accuse più dure riguarda la decisione di far camminare Prince Harry e Prince William dietro al feretro della madre. Charles Spencer definisce questa scelta mostruosa e totalmente sbagliata. È certo che Diana non l'avrebbe mai voluta perché adorava i propri ragazzi e avrebbe preferito che venissero protetti dallo sguardo del pubblico durante il lutto.

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Il rapporto attuale con i nipoti reali

Nonostante le tensioni storiche, Charles Spencer mantiene una porta aperta ai nipoti Prince William e Prince Harry. Racconta che Harry è venuto a trovarlo quest'estate e specifica che se William volesse venire, sarebbe sempre il benvenuto. Il Conte dichiara di cercare sempre di proteggerli, rimanendo a disposizione se ne avranno bisogno.

Il peso emotivo e il ricordo eterno

Spencer rivela di aver affrontato momenti critici, arrivando a pensare di farla finita perché la pressione di essere il fratello di Diana era troppo da affrontare. Ammette di aver pensato di non potercela fare, ma di essere sopravvissuto. Conclude definendo la perdita una ferita che non guarisce mai, poiché è come se una parte della tua identità se ne fosse andata, negando inoltre che Diana compirebbe gesti estremi alle scogliere di Beachy Head per amore dei figli.