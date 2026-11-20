Charles Spencer intervistato da Silvia Toffanin su Verissimo. Le sue dichiarazioni shock sulla morte di Lady Diana, il lutto dei nipoti e i segreti di famiglia.

Charles Spencer, fratello maggiore di Lady Diana, sarà il protagonista dell'appuntamento domenicale del 22 novembre di Verissimo, in onda su Canale 5. L'intervistato in esclusiva da Silvia Toffanin ha utilizzato lo spazio televisivo per rivelare aspetti inediti e dolorosi della sua storia personale e di quella della celebre principessa britannica. La puntata, attesa da milioni di telespettatori, promette di scendere nei meandri della vita privata della famiglia reale, toccando temi sensibili e controversi che hanno caratterizzato gli anni successivi alla scomparsa di Diana.

Le rivelazioni sulla tragedia del 1997 a Parigi

Charles Spencer affronta direttamente le circostanze che portarono alla morte della sorella, avvenuta il 31 agosto 1997 in un incidente stradale nella galleria dell'Alma a Parigi. Il conte, rispondendo a una domanda specifica sull'eventualità che la tragedia potesse essere evitata, ipotizza che la rimozione della scorta reale avrebbe potuto cambiare l'esito degli eventi. Ha dichiarato di credere che senza la protezione ufficiale, non si sarebbe verificata quella "corsa folle" a Parigi che ha portato allo schianto, e che probabilmente sarebbe stato presente un autista diverso. Queste parole riprendono teorie che riacendono l'attenzione sul ruolo delle dinamiche mediatiche e istituzionali in quel tragico pomeriggio.

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La polemica con Carlo e Buckingham Palace

Oltre al caso dell'incidente, il discorso di Charles Spencer si è fatto aspro in riferimento alle dichiarazioni attribuite al fratello Carlo, re Carlo III. Il conte ha espresso forte disapprovazione per le parole di Carlo, secondo cui Diana sarebbe stata presto dimenticata, definendo l'affermazione un'uscita spiacevole e inappropriata. Ha sottolineato come sia stato doloroso sentir dire tali cose da un fratello di una persona appena deceduta. Inoltre, Spencer ha fatto luce sulla reazione ufficiale del Buckingham Palace, rivelando che la residenza non ha mai contestato esplicitamente quanto da lui affermato. La casa reale non ha fornito alcuna negazione ufficiale, lasciando quindi valide le sue esternazioni pubbliche e scritte.

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Il lutto di William e Harry e le critiche a Buckingham

Uno dei passaggi più toccanti e critici dell'intervista riguarda la gestione del dolore dei nipoti William e Harry durante il funerale. Charles Spencer ha definito "un'idea mostruosa" e "totalmente sbagliata" la decisione di far camminare i due ragazzi dietro il feretro della madre. Ha spiegato con certezza che la madre Diana non avrebbe mai voluto una tale esposizione, poiché adorava i propri figli e li avrebbe protetti da un simile trauma. Oggi, il conte si considera ancora un punto di riferimento fondamentale per i due nipoti. Ha raccontato che Harry è venuto a trovarlo durante l'estate recente, mentre ha lasciato la porta aperta a William, definendolo sempre il benvenuto se decidesse di fare una visita. La sua missione continua a essere quella di proteggerli dal peso della fama.

Il dolore profondo e i segreti di solitudine

Charles Spencer non ha nascosto il peso enorme di essere il fratello di una donna così famosa e ha confessionato gli istanti più bui vissuti dopo la perdita. Ha rivelato di aver avuto momenti in cui aveva pensato di porre fine alla propria vita, perché il dolore era troppo da affrontare per un singolo individuo. Tuttavia, ha sottolineato di essere riuscito a resistere e di essere ancora qui. Un altro tema affrontato è stato il comportamento di Diana in privato, in particolare le sue visite alle scogliere di Beachy Head, un luogo noto per i suicidi. Secondo il fratello, la principessa si recava lì quando si sentiva sola, ma lui esclude fermamente che abbia mai pensato a un gesto estremo. L'amore per i suoi figli sarebbe stato l'unico filtro a impedire un atto simile. Chiude con un'immagine potente della ferita aperta: "Mi manca. Quando si perde un fratello o una sorella è una ferita che non guarisce mai, perché è come se da una parte della tua identità se ne fosse andata".