Charles Spencer rivela dettagli inediti su Carlo, Harry e Diana nel suo libro. Le reazioni di Harry, le confessioni sulla sicurezza e il legame familiare.

Charles Spencer è apparso recentemente a Verissimo per presentare il suo nuovo libro, Canto del cigno. Diana, mia sorella, pubblicato in Italia da Mondadori. L'intervista ha messo al centro la vita della principessa e i giorni successivi alla sua morte, avvenuta il 31 agosto 1997. Spencer ha ripercorso ricordi privati, rimpianti e parole destinate a riaccendere il confronto con la famiglia reale.

Le telefonate con Carlo e la reazione di Palazzo

Uno dei passaggi più dolorosi riguarda le conversazioni con l'allora principe Carlo dopo la tragedia. Spencer racconta di aver ricevuto due telefonate e descrive una sensazione che lo avrebbe profondamente ferito. "Il principe Carlo dimostrava dolore, ma. Ma oggi ne stiamo ancora parlando". Secondo la sua interpretazione, Carlo avrebbe intravisto nella scomparsa dell'ex moglie anche la possibilità di sposare Camilla.

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Buckingham Palace ha contestato la ricostruzione della frase secondo cui Diana sarebbe stata presto dimenticata. Spencer, però, ribadisce il proprio racconto e afferma: "Mi hanno molto ferito, parole fuori dal comune". Sostiene inoltre che la reazione di Palazzo abbia spostato l'attenzione rispetto al senso delle sue dichiarazioni.

La relazione con Carlo e i rimpianti sulla sicurezza

Spencer descrive come la principessa avesse investito profondamente nel matrimonio e lo amasse intensamente. Durante la relazione erano riemersi i disturbi alimentari e l'autore evidenzia un'insicurezza dalle radici lontane. "Ha portato dentro di sé la sensazione di disagio per tutta la vita". Riferisce anche una confidenza sulla presunta relazione di Carlo con Camilla durante il matrimonio.

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Il rimpianto maggiore riguarda la mancanza di protezione. "Se avesse avuto la protezione di Scotland Yard e quella reale, i fatti sarebbero stati molto diversi". Immagina un'altra organizzazione degli spostamenti, un altro autista, una serata che avrebbe potuto concludersi diversamente. Riconosce il limite di queste ipotesi, citando molti "se" come rimpianti nella sua storia.

La posizione di Harry e la protezione dei nipoti

Spencer garantisce la sua presenza costante per i nipoti William e Harry, anche se la vicinanza non si misura nella frequenza delle telefonate. Quando ha informato Harry del libro, il nipote gli avrebbe chiesto di non inserire nulla di imbarazzante sul suo conto. L'autore ha specificato di voler preservare il ricordo di due ragazzi colpiti da una perdita enorme.

"Nel mio libro c'è solo l'immagine di due ragazzi che hanno dovuto partecipare al funerale della loro mamma. Cerco sempre di proteggerli". Questa scelta riflette il desiderio di non aggiungere dolore ai traumi già subiti dai giovani principi, mantenendo un tono rispettoso verso la memoria familiare.

Il dolore personale e la fine di un'epoca

Al di là delle polemiche, a Spencer manca soprattutto la sorella con cui condivideva risate e confidenze. "Di Diana mi manca la sua persona. Ci siamo divertiti molto insieme". Per anni, il primo impulso davanti a qualcosa di divertente è stato quello di chiamarla, pensando sempre a lei. Quest'abitudine si è interrotta con la perdita, ma è rimasta nei suoi pensieri per molto tempo.

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Spencer parla infine della pressione vissuta personalmente e dei momenti di profonda sofferenza attraversati. "La pressione di essere il fratello di Diana è stata inferiore rispetto alla sua, ma anche io sono stato portato in luoghi molto oscuri". Un dolore che racconta senza nascondere di aver avuto, in passato, anche pensieri suicidari, evidenziando il costo umano di quella tragedia familiare.