Charlie Steele e Ben Pearce: la rinascita italiana dopo il fallimento finanziario nel Regno Unito

La storia di Charlie Steele e Ben Pearce che hanno abbandonato le difficoltà economiche britanniche per ricostruire una vita in Italia, acquistando immobili da restaurare.

Charlie Steele e Ben Pearce hanno trasformato una crisi finanziaria personale in un'opportunità di rinascita, trasferendosi definitivamente in Italia dopo aver venduto la propria casa galleggiante nel Regno Unito. La coppia ha iniziato questo percorso nel 2024, quando l'obiettivo era semplicemente acquistare una prima casa per le vacanze a Tavenna, in provincia di Campobasso, per circa 15mila euro. Da quel weekend iniziale, i due hanno trasformato il Molise in una seconda patria, consolidando un legame con il territorio che li ha portati ad ampliare notevolmente i propri investimenti immobiliari nella regione.

Strategia immobiliare e ristrutturazioni

Nell'agosto del 2026, la coppia ha deciso di vendere la barca su cui viveva per 115mila sterline, utilizzando parte dei fondi per acquisire un casale in Abruzzo. Il trasferimento ufficiale in Italia è avvenuto a ottobre dello stesso anno, segnando il passaggio definitivo dalla vita nomade a quella stanziale. Nel frattempo, gli acquisti immobiliari sono cresciuti fino a raggiungere cinque proprietà, per un totale di circa 69mila euro, esclusi i costi di ristrutturazione. Charlie Steele, originario di Roydon nell'Essex, punta a recuperare abitazioni abbandonate, coinvolgendo fornitori locali e promuovendo il paese attraverso i visitatori.

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Background finanziario e motivazioni

Le ragioni del cambiamento radicale risiedono nelle difficili condizioni economiche precedenti. Nel 2023, Charlie Steele gestiva turni di lavoro estenuanti negli alberghi del Regno Unito, pagando affitti mensili tra le 3mila e le 4mila sterline per tre mutui su due immobili ereditati da una relazione precedente. Definisce quel periodo come un momento in cui si sentiva letteralmente affogato. La vendita di uno degli immobili per 175mila sterline, con un netto di 120mila sterline dopo la saldatatura dei debiti, ha fornito il capitale iniziale per acquistare una barca, poi ampliata a una più grande per 110mila sterline, prima della decisione finale di stabilirsi in Italia.

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Impatto pratico e prospettive future

Oggi la situazione economica della coppia è radicalmente diversa. Dalla vendita della casa galleggiante, a Charlie Steele e Ben Pearce sono rimaste 53mila sterline a testa, al netto delle spese. Charlie ha ulteriormente integrato le risorse vendendo i propri gioielli d'oro, raccogliendo altri 5mila sterline in sole tre settimane. Il casale abruzzese, acquistato per 44mila sterline e dotato di quattro camere da letto, diventerà la loro residenza principale, mentre temporaneamente continueranno a vivere nella casa molisana comprata per le vacanze, ancora in fase di lavori. La semplicità del trasferimento è stata facilitata dal passaporto irlandese di Charlie Steele, che ha permesso di lasciare il lavoro e acquistare un biglietto di sola andata senza ostacoli burocratici significativi.

Ristrutturazione e piani turistici

Il primo immobile destinato all'affitto turistico presenta una camera da letto ed era inizialmente privo di tetto, con danni da infiltrazioni d'acqua già riparati dai precedenti proprietari. Gli investimenti di Charlie Steele includono 300 sterline per l'impianto elettrico e preventivi di poco più di 2mila sterline per il rifacimento del bagno. L'annuncio su Airbnb sarà pubblicato con l'obiettivo di accogliere i primi ospiti all'inizio del 2027. Nel frattempo, la coppia basa le proprie finanze sui risparmi accumulati e sul reddito generato da Ben Pearce, che lavora nel settore dei trattamenti estetici e torna regolarmente nel Regno Unito durante i fine settimana lunghi per seguire i clienti, generando un guadagno stimato tra le 2mila e le 3mila sterline per viaggio.