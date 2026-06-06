Charlotte Casiraghi, l'eleganza di una principessa monegasca

La figlia della Principessa Carolina di Monaco si presenta con un look Chanel che rompe i classici schemi del look da barca o da spiaggia, puntando su materiali e tonalità inaspettate per la stagione estiva.

Sotto il sole del pomeriggio monegasco, il paddock del Gran Premio di Monaco 2026 rivela le sue due anime stilistiche. Charlotte Casiraghi porta in scena un'eleganza diametralmente opposta: graffiante, rock e intrisa di una sofisticata attitudine urbana.

La figlia della Principessa Carolina di Monaco cammina con passo sicuro, trasformando la pit-lane in una passerella dal carattere deciso, dove il romanticismo cede il passo a una femminilità moderna e audace. Interamente firmato Chanel, l'outfit rompe i classici schemi del look da barca o da spiaggia, puntando su materiali e tonalità inaspettate per la stagione estiva.

Il pezzo forte dell'intero look è un mini abito smanicato in morbida pelle, che cattura l'attenzione per la sua struttura rigorosa ma sensuale e per l'insolita scelta cromatica. Charlotte abbandona i classici bianchi e i blu marinière per abbracciare un profondo e magnetico color prugna, una tonalità intensa che esalta i suoi colori naturali. L'abito presenta un girocollo lineare e una silhouette leggermente avvitata che accarezza il corpo senza costringerlo.

Il punto vita è sottolineato da una cintura sottile nello stesso materiale e colore, arricchita da un romantico e discreto fiocco piatto sul davanti, un classico codice Chanel che smorza la texture rock della pelle. La gonna corta si ferma a metà coscia con un taglio dritto e pulito, mettendo in mostra le gambe e conferendo slancio alla figura.

Per completare questa dichiarazione di stile, Charlotte Casiraghi attinge a piene mani dagli accessori più iconici e riconoscibili della maison di Rue Cambon. Sulla spalla spicca una borsa Chanel trapuntata in pelle nera, sorretta dalla classica tracolla a catena intrecciata con listini di pelle. Il modello scelto è insolito e geometrico, caratterizzato da una forma allungata e verticale che richiama un porta-smartphone di lusso o una mini custodia strutturata, impreziosita sul davanti dal celebre logo con la doppia C dorata.

Ai piedi, la principessa indossa le leggendarie scarpe bicolore della maison, reinterpretate in una versione estiva e ultra-comoda ideale per camminare nel paddock. Si tratta di ballerine modello Mary Jane con tacco medio e largo, realizzate in corda o tessuto intrecciato color beige sabbia, con la caratteristica punta arrotondata in vernice nera. Il cinturino alla caviglia garantisce comfort, mentre il design bicolore spezza la monocromia dell'abito con un tocco di intramontabile classe parigina.

Il look si completa con un approccio al beauty e ai dettagli estremamente naturale e disinvolto, fedele allo stile apparentemente senza sforzo tipico di Charlotte. Grandi orecchini a cerchio bombati in oro giallo a forma di goccia illuminano il viso, coordinandosi con un set di bracciali e anelli sottili e discreti. I lunghi capelli castani sono lasciati sciolti, con una scriminatura laterale naturale e una texture morbida che si muove con la brezza marina.

Il make-up è minimalista, focalizzato su una pelle radiosa, un velo di mascara e labbra rese lucide da un gloss rosato. In mano, Charlotte stringe un paio di occhiali da sole scuri con montatura metallica e una custodia fucsia, mentre al collo, a contrasto con il prugna dell'abito, spicca il pass VIP dorato ufficiale dell'Automobile Club de Monaco





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