Charlotte Casiraghi parla con Serena Bortone su Radio2 del suo nuovo saggio 'La crepa', affrontando temi come l'empatia, la maternità e il rifiuto di essere ridotta a un'etichetta sociale.

Charlotte Casiraghi ha trascorso un'intervista significativa all'interno della trasmissione "Stai Serena" condotta da Serena Bortone su Radio2. L'occasione era la presentazione del suo saggio filosofico intitolato "La crepa", pubblicato da La Nave di Teseo. Attraverso questa conversazione, la nipote di Grace Kelly ha avuto modo di approfondire tematiche profonde legate alla condizione umana, distanziandosi dalle immagini stereotipate che spesso la caratterizzano nei media.

La fragilità come strumento di comprensione

Laureata in filosofia alla Sorbona, Casiraghi affronta nel suo scritto la complessità della fragilità e le difficoltà che attraversano la vita. Spiega di aver scoperto che la vulnerabilità può aiutare a comprendere ciò che si ama, ciò che si teme di perdere e ciò che dà realmente senso all'esistenza. La letteratura accompagna queste riflessioni, in particolare attraverso le opere di Francis Scott Fitzgerald, utilizzate per esplorare il dolore e la sofferenza.

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Ha tenuto a distinguere con precisione la possibilità di imparare dalla sofferenza da qualsiasi tentativo di attribuirle un valore positivo. Ha affermato che non è qualcosa di bello e che giustificarlo è pericoloso. Nessuno vuole vivere tali esperienze, ma forse, attraverso quell'esperienza, si può diventare più sensibili alla sofferenza degli altri. Questa sensibilità è ciò che teme di perdere la generazione attuale, evidenziando una paura profonda verso l'indifferenza.

Identità e il pericolo delle etichette sui social

Il tentativo di ricondurre una persona a un'immagine prestabilita è uno dei temi centrali di "La crepa". Ha detto che questa questione non riguarda soltanto l'esperienza personale, ma ha conseguenze sociali più ampie. Oggi ridurre un essere umano a una figurina può assumere forme molto più drammatiche e diventare molto pericoloso. I social network tendono a ricondurre le persone a caratteristiche ed elementi molto semplici, e questo può diventare un motivo di violenza sociale.

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Per lei è quindi fondamentale non arrendersi a queste semplificazioni. Durante una colonia estiva si dedicava alla lettura e alla scrittura di poesie, finché una coetanea le disse di essersi stancata dei suoi versi. Quelle parole le provocarono una grande sofferenza, un episodio richiamato nell'intervista per parlare dell'importanza di non rinunciare alla propria individualità. L'identità è vista come una finzione, un assemblaggio, un collage, un arcipelago dove i confini sono incerti.

La maternità e la trasmissione dei valori

Nell'intervista c'è stato spazio anche per la maternità e per le preoccupazioni sul futuro dei suoi figli. Casiraghi si è definita madre ansiosa, legando questa ansia al desiderio di proteggerli da ogni sofferenza. A proposito di questa aspirazione dei genitori, ha aggiunto che è qualcosa di difficile da accettare per i figli. Ciò che vorrebbe trasmettere loro è il coraggio di restare sensibili, nonostante le pressioni esterne.

A preoccuparla sono l'indifferenza, l'incapacità di riconoscere l'altro e la mancanza di empatia. Ha osservato che la generazione di oggi ha più difficoltà a essere nella sensibilità. Quando Bortone le ha chiesto chi sia oggi Charlotte Casiraghi, la risposta è stata una sola parola: "Indecisa". Questa autodefinizione riflette la sua volontà di non essere categorizzata, mantenendo viva la complessità del suo essere.

Echi del passato e legami familiari

Il tema della distanza tra immagine e realtà è tornato anche nel ricordo della nonna, l'attrice Grace Kelly. Tra i film in cui ha recitato, Casiraghi ha indicato come suo preferito "La finestra sul cortello", diretto da Alfred Hitchcock. A interessarla è proprio lo scarto che il film presenta tra l'immagine e la realtà della vita di una persona. Per questo lo considera interessante e profondo, un specchio delle sue stesse riflessioni filosofiche.

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In "La crepa" rivela di aver scritto lettere a figure significative nei momenti di difficoltà. Ha detto che sono sensazioni, cose che non è facile spiegare. Questa presenza dentro di noi è qualcosa di molto intimo e personale. Alla domanda su quale immagine le venga in mente pensando al suo passato o ai suoi cari, ha risposto che si tratta di qualcosa di troppo personale. Tuttavia, ha aggiunto che la letteratura, in particolare le storie di cavalli come "Black Beauty" e "Lo stallone nero", le ha insegnato il senso di libertà e il legame profondo tra esseri umani e animali, valori che intende preservare.