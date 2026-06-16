Chat sessista Atm: sospesi cinque dipendenti, indagato uno

Atm ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione cinque dipendenti coinvolti in una chat di gruppo in cui venivano condivise foto di donne, accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano, è stata avviata dopo la denuncia dell'azienda ai danni di alcuni dipendenti che avevano utilizzato in modo improprio le immagini delle telecamere di bordo.

Atm ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione cinque dipendenti coinvolti in una chat di gruppo in cui venivano condivise foto di donne, accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene.

Le immagini erano state rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi Atm. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano, è stata avviata dopo la denuncia dell'azienda ai danni di alcuni dipendenti che avevano utilizzato in modo improprio le immagini delle telecamere di bordo.

La Polizia locale sta procedendo al sequestro di cellulari e altro materiale informatico per ricostruire l'origine delle immagini e stabilire se siano state carpite fotografando i filmati del sistema di videosorveglianza interno dei mezzi o entrando illegalmente nei sistemi centrali di raccolta dei video di sicurezza. Il dipendente indagato è stato fotografato mentre guardava la chat 'Ticinese staff' da una passeggera.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire il numero di persone coinvolte e il periodo di attività della chat. Saranno decise ulteriori misure a carico di altri dipendenti se saranno accertate violazioni dei sistemi informatici





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