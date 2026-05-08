ChatGPT introduce 'Trusted Contact': un nuovo servizio di assistenza per utenti a rischio

ChatGPT ha lanciato una nuova funzione chiamata 'Trusted Contact' che consente agli utenti di designare una persona di fiducia da contattare in caso di segni di grave disagio. Questo servizio è disponibile per gli utenti maggiorenni e mira a fornire un supporto aggiuntivo in situazioni di rischio, come autolesionismo o ideazione suicida. La funzione si basa su un meccanismo simile a quello delle notifiche di sicurezza per il controllo parentale, ma esteso a tutti gli utenti sopra i 18 anni.

ChatGPT ha introdotto una nuova funzione chiamata ' Trusted Contact ' che consente agli utenti di designare una persona di fiducia da contattare in caso di segni di grave disagio.

Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti nei servizi di assistenza locale offerti dalla piattaforma, con l'obiettivo di fornire un supporto aggiuntivo a chi potrebbe trovarsi in situazioni di rischio, come autolesionismo o ideazione suicida. La funzione è disponibile per gli utenti maggiorenni, che possono attivarla aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni del proprio account.

Se i sistemi di intelligenza artificiale e i revisori addestrati di ChatGPT rilevano un potenziale pericolo per la sicurezza dell'utente, la piattaforma invierà una notifica al contatto designato, che può essere un familiare, un amico o un caregiver. Questo meccanismo si ispira alle notifiche di sicurezza già esistenti per il controllo parentale, che avvisano i genitori o i tutori quando vengono rilevati segni di disagio negli account degli adolescenti.

Tuttavia, 'Trusted Contact' estende questa possibilità a tutti gli utenti sopra i 18 anni, offrendo loro la libertà di scegliere una persona di fiducia a cui affidarsi in caso di necessità. Per attivare la funzione, l'utente deve aggiungere un contatto fidato nelle impostazioni e quest'ultimo deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. È importante sottolineare che le notifiche inviate non includono trascrizioni delle chat né dettagli delle conversazioni private, garantendo così la riservatezza delle informazioni condivise.

Sia l'utente che ha scelto il contatto fidato sia quest'ultimo possono revocare la designazione in qualsiasi momento, offrendo un ulteriore livello di controllo e flessibilità. Nella fase di sviluppo di questa funzionalità, ChatGPT ha collaborato con esperti del settore, tra cui medici e ricercatori del Global Physician's Network e del Well-Being Council, per garantire che la funzione fosse il più efficace e sicura possibile.

Questa iniziativa riflette l'impegno di ChatGPT nel promuovere il benessere degli utenti e nel fornire strumenti che possano fare la differenza in situazioni critiche. Con 'Trusted Contact', la piattaforma dimostra ancora una volta la sua attenzione alla sicurezza e alla protezione dei propri utenti, offrendo un supporto che va oltre le tradizionali funzionalità di assistenza





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Chatgpt Trusted Contact Assistenza Salute Mentale Sicurezza

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