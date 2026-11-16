Che dolore terribile è l'amore: Daria Deflorian e Han Kang tra arte e memoria

Daria Deflorian adatta il romanzo di Han Kang Non dico addio nello spettacolo 2026. Un'opera che mescola trauma storico della Strage di Jeju e arte contemporanea.

Daria Deflorian presenta il nuovo spettacolo del 2026 intitolato Che dolore terribile è l'amore, tratto dal romanzo di Han Kang Non dico addio. La produzione internazionale nasce da INDEX e vede la collaborazione di Emilia Romagna Teatro ERT, Teatro Nazionale, Piccolo Teatro di Milano, Teatro di Roma e Festival d'Avignon. Lo spettacolo esplora il legame tra arte e memoria attraverso la letteratura della scrittrice coreana, premio Nobel 2025.

Il legame tra teatro e letteratura di Han Kang

La regista italiana continua il suo percorso di adattamento delle opere di Han Kang, già iniziato nel 2023 con Elogio di una vita al rovescio. Nel 2024 ha presentato La vegetariana, lavoro acclamato che ha ottenuto sette nomination e due Premi Ubu nel 2025. Per il nuovo progetto, Deflorian applica la sua tecnica di sovrascrittura del testo esistente, cercando di ricreare la poetica complessa e sottile tipica degli scritti coreani.

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La storia di In-seon e il trauma storico

Il dramma ruota intorno a In-seon, cineasta interpretata da Monica Piseddu, che vive sull'isola di Jeju. La trama è intrecciata con la figura di Gyeong-ha, personaggio interpretato dalla stessa Deflorian, autrice di un libro sulla repressione del 1948. Questa rivolta democratica degli abitanti fu repressa dal regime nazionalista di destra, causando circa 30 mila morti sull'isola. Han Kang aveva già esplorato tematiche simili in Atti umani, riferendosi alla strage di Gwangju dove vi furono 300 mila vittime.

Simboli scenici e collaborazione artistica

La scenografia di Andrea Pizzalis crea un ambiente intenso con nove pali di legno anneriti sulla spiaggia, ispirati a un sogno della protagonista. Le travi impilate ricordano i bastoncini del gioco Shanghai o i resti di una casa bruciata, in uno spazio quadrato circondato da casse. L'atmosfera richiama le opere di Jannis Kounellis e Giuseppe Penone, trasformando la materia in simbolo. La creazione di questi elementi artistici si interrompe quando In-seon si ferisce e viene ricoverata in ospedale.

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Metodo performativo e personaggi femminili

Deflorian innesta la sua esperienza personale nel racconto, riflettendo la reale amicizia con Monica Piseddu. La drammaturgia, elaborata con Eric Vautrin, utilizza un flusso onirico che alterna realtà e sogni. Un blackout permette alla protagonista di ritrovarsi nella casa immersa nel buio con In-seon, creando un'ambivalenza tra eventi reali e immaginari. La madre di In-seon, interpretata da Maria Grazia Mandruzzato, emerge dal silenzio come un fantasma legato al trauma storico.

Eredità storica e futuro dello spettacolo

Le dialoghi tra le tre donne costruiscono una memoria che rifiuta l'oblio, sepolta ma non dimenticata. I dettagli familiari e le storie dei giornali si intrecciano con i sogni premonitori sull'opera d'arte. La produzione del 2026 continua a interrogarsi sul peso del passato e sul modo in cui l'arte può dare voce a chi non può più parlare. Lo spettacolo rimane una riflessione potente sul lutto e sulla resurrezione della memoria attraverso la poesia scenica.