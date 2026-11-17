Il libro di Fabiana Salsi raccoglie le ricette di cento chef italiani. Scopri i sapori della tradizione, dalla pasta alla ribollita, in un viaggio culinario unico.

Il volume intitolato "Che sapore ha la felicità?" edito da Rizzoli rappresenta una raccolta esclusiva curata da Fabiana Salsi, nella quale vengono presentati i piatti del cuore di cento importanti chef italiani. Questo libro non si limita a fornire una semplice lista di ingredienti, ma propone un viaggio emozionale attraverso la cultura gastronomica nazionale.

Raccolta di ricette di cento chef italiani

La pubblicazione di Rizzoli offre una panoramica completa delle eccellenze culinarie del paese, dove ogni ricetta è accompagnata da una magnifica illustrazione e dal ricordo di famiglia legato al piatto. L'emozione che si rinnova in ogni pagina permette ai lettori di scoprire la storia dietro ogni preparazione, trasformando la cucina in un'esperienza narrativa profonda e autentica.

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La ricetta Turiddu con spaghetti e pomodori

Una delle preparazioni proposte utilizza 380 grammi di spaghetti o busiate, conditi con una salsa preparata con 500 grammi di pomodori pelati e 50 grammi di capperi dissalati. La base aromatica richiede 50 grammi di cipolla bianca tritata, 50 grammi di finocchietto selvatico, 50 grammi di olive taggiasche denocciolate e 50 grammi di olive verdi e nere in salamoia.

Si scalda olio extravergine d'oliva in una casseruola, facendo dorare 1 spicchio d'aglio privato dell'anima insieme alla cipolla. È possibile aggiungere 2 acciughe per insaporire, unite successivamente ai capperi e alle olive tagliate grossolanamente. Dopo aver lasciato insaporire per 2-3 minuti, si versa la salsa di pomodoro e si fa sobbollire dolcemente per circa mezz'ora.

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Mezze maniche con bottarga e pistacchi

Un altro piatto significativo prevede 240 grammi di mezze maniche, 60 grammi di bottarga di muggine dolce e 20 pistacchi salati e tostati. La preparazione richiede la realizzazione di un olio all'aglio e rosmarino fresco, composto da 200 grammi di olio evo, 6 spicchi d'aglio e 1 rametto di rosmarino.

L'olio al rosmarino si ottiene facendo dorare lentamente l'aglio e aggiungendo il rosmarino, per poi filtrare dopo il raffreddamento. La pasta viene bagnata con 100 grammi di acqua di vongole e saltata con l'olio preparato, 2 peperoncini piccanti e 3 spicchi d'aglio tagliati a metà. Il piatto si conclude con la bottarga e i pistacchi.

La ribollita toscana con fagioli e verdure

La tradizionale ribollita toscana impiegata nel libro richiede 500 grammi di fagioli cannellini già ammollati, 300 grammi di patate e 500 grammi di cavolo nero. Sono inoltre necessari 300 grammi di sedano, 300 grammi di carote e 300 grammi di cipolla dorata, oltre a 500 grammi di pane raffermo tagliato a cubetti.

Si cuociono i fagioli in acqua bollente e si rosolano le verdure in una marmitta di ferro, rame o terracotta con erbe aromatiche come rosmarino, timo e salvia. Una volta cotte le verdure e i pomodori pelati, si aggiungono i fagioli e si frulla metà di essi nell'acqua di cottura per creare una crema densa.

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Zuppa di cipolle e uova alla coque

La ricetta finale per quattro persone prevede 4 cipolle bianche o bionde, 1 kg di pomodori pelati e 4 foglie di basilico. Si utilizzano 4 uova e 4 fette di pane toscano raffermo, con 1 bicchiere di olio extravergine d'oliva come condimento base.

Cipolle e sedano vengono affettati finemente e fatti cuocere con acqua, olio, sale, peperoncino e basilico finché l'acqua non è evaporata. Si aggiungono poi i pomodori e si cuoce per 20 minuti. Le uova vengono rotte direttamente nella minestra per essere cotte in camicia, servite poi con il pane cosparso di Parmigiano grattugiato.