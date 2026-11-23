Fabio Fazio e Luciana Littizzetto conducono Che tempo che fa con spunti di satira e riflessioni personali. La puntata include anche news su X Factor e meteo.

La puntata di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, si presenta come un'opera densa di spunti culturali, ricordi personali ed emozione. I due conduttori guidano il pubblico attraverso un percorso che alterna momenti di grande profondità satirica a vere e proprie parentesi di puro spettacolo, creando un equilibrio unico tra intrattenimento e riflessione.

L'appello di Grillo e la lettera di Littizzetto

Al centro del programma figura l'appello lanciato da Beppe Grillo, che ha catturato l'attenzione degli ascoltatori per la sua immediatezza. Accanto a questa provocazione, Luciana Littizzetto ha dedicato spazio a una lettera toccante sui caregiver, dimostrando ancora una volta la sua capacità di trasformare temi complessi in narrazioni empatiche e accessibili.

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Riflessioni su arte, memoria e ricerca

Il dialogo tra Fazio e Littizzetto ha approfondito il legame profondo tra arte e antropologia, esplorando il valore intrinseco della ricerca e della memoria storica. Questa analisi ha fornito una cornice intellettuale solida, permettendo al pubblico di confrontarsi con questioni esistenziali senza mai perdere il filo del sorriso e della leggerezza tipici del format.

Le reazioni immediate dopo l'eliminazione in X Factor

Nella sezione dedicata al talent show musicale, Manu ha espresso il desiderio di rifare il ballottaggio immediatamente dopo la sua eliminazione. Con la consapevolezza di essere uscito, ha comunque affermato di aver vinto a Trabia, mostrando una resistenza mentale notevole. Nashley, dal canto suo, ha parlato dei suoi ritmi quotidiani, frequentando sempre gli stessi locali, e ha dichiarato il suo sogno di duettare con Vasco Rossi.

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News varie: Valerio Scanu e Gennaro Sangiuliano

Valerio Scanu ha sorpreso i social network con un video nel suo salone di parrucchiere, mostrandosi irriconoscibile dopo un significativo calo di peso. Parallelamente, Gennaro Sangiuliano ha dichiarato che il Reddito di cittadinanza è un disincentivo al lavoro e non genera sviluppo per i giovani, inserendosi nel dibattito economico attuale.

Previsioni meteo: nubifragi e prime gelate in arrivo

Il meteo annuncia condizioni instabili con nubifragi attesi nel breve termine, venti fino a 100 km/h e neve alle quote più basse. Due perturbazioni colpiranno l'Italia, portando un assaggio d'inverno con le prime gelate, un cambiamento climatico che richiederà attenzione da parte della popolazione e delle autorità preposte.