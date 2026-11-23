Pagelle di Che Tempo Che Fa. Jovanotti racconta se stesso con 8, Grillo ottiene 5. Analisi dei momenti forti, dal libro di Caroli alle riflessioni di Cattaneo.

La puntata di Che Tempo Che Fa ha offerto un panorama eterogeneo di riflessioni, unendo arte, scienza e satira politica in un mix di emozioni intense. La trasmissione guidata da Fabio Fazio ha visto protagonista assoluto Lorenzo Jovanotti, che si è raccontato in profondità, ottenendo un voto di 8 dai critici. La serata ha alternato momenti di grande spessore culturale a parentesi di spettacolo, coinvolgendo il pubblico attraverso ricordi personali e temi di attualità.

La visione antropologica di Flavio Caroli

Flavio Caroli ha presentato il suo nuovo libro Lo spirito dei luoghi. Genus loci, definito da Fabio Fazio come un vero e proprio viaggio partito da una tesi precisa. L'esperto d'arte ha ripercorso i propri sessant'anni di carriera, affermando che la storia dell'arte deve evolversi in antropologia per raccontare l'essere umano. Per Caroli, la vecchia storia dell'arte è finita e l'immagine diventa un pensiero capace di trasmettere identità e storie senza bisogno di trattati scritti.

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Il volume include opere come i paesaggi di Lorenzo Lotto e affronta il valore relativo dei capolavori, citando Van Gogh come esempio di grandezza artistica. Questa sezione ha evidenziato come l'arte non sia un ambito isolato, ma uno strumento fondamentale per comprendere le società antiche e moderne, intrecciando culture e luoghi specifici in una narrazione unitaria.

Elena Cattaneo e la scienza per i giovani

La senatrice a vita Elena Cattaneo ha introdotto il libro Consigli ai giovani ricercatori, nato da un'email ricevuta a gennaio 2025 da un insegnante di scienze di liceo. Il testo si rifà al lavoro di Santiago Ramón y Cajal, invitando i giovani a vedere l'errore e l'insuccesso come parte integrante del processo scientifico. Cattaneo ha sottolineato che i dati sono lo strumento per formulare ipotesi raffinate e che è essenziale difendere le proprie idee ma essere pronti a cambiarle se la realtà lo richiede.

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La senatrice ha anche affrontato il tema della parità di genere nella ricerca, segnalando che solo il 25% delle donne sono professori ordinari. Ha affermato che la scienza richiede fiducia a lungo termine, simile agli investimenti, e che la politica deve fornire gli strumenti necessari per permettere ai ricercatori di progredire nei propri progetti senza ostacoli burocratici o culturali.

Beppe Grillo tra satira e innovazione energetica

Beppe Grillo ha chiuso la serata con una performance che ha mescolato monologo teatrale e denuncia politica, ottenendo un voto di 5. Entrato con una valigetta colma di fogli, l'attore si è definito depresso insieme al pubblico, commentando le cronache con uno stile sopra le righe. Ha raccontato la propria memoria, ammettendo di dimenticare nomi e dettagli, definendo il proprio cervello come strano e funzionante in modo diverso dalla norma.

Il discorso si è poi focalizzato sull'intelligenza nell'uso delle risorse energetiche, citando l'esempio della blue economy a Lugano. Grillo ha spiegato come l'acqua riutilizzata per raffreddare i data center possa essere impiegata per riscaldare le università e infine reimmessa nel lago, definendo questo processo un vero esempio di intelligenza applicata. La sua presenza ha offerto una parentesi di satira e riflessione sulla sostenibilità, concludendo una puntata densa di spunti diversificati.