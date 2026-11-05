Chef licenziato per ananas su pizza vince causa in Australia

Davide Tamburella, chef italiano, fa causa al ristorante La Costa di Brisbane per aver rifiutato di mettere l'ananas sulla pizza. Ecco i dettagli della disputa.

Un diverbio culinario tra uno chef italiano e un ristorante australiano ha raggiunto un vertice istituzionale, trasformando la presenza dell'ananas sulla pizza in una disputa legale formale. Davide Tamburella ha portato la sua vicenda dinanzi alla Fair Work Commission, l'organismo governativo australiano preposto alla risoluzione delle controversie sul lavoro. La causa nasce da un rifiuto categorico di preparare pizze hawaiane, un'azione che il datore di lavoro ha interpretato come insubordinazione grave.

Il rifiuto di preparare pizza hawaiana

Davide Tamburella lavorava come chef presso il ristorante La Costa, situato nel Queensland, in Australia, quando la direzione gli ordinò di cucinare pizze con prosciutto e ananas per ospitare gli ospiti di un evento specifico. Lo chef italiano rifiutò l'incarico, sostenendo che tale preparazione costituisce un'offesa diretta alla cultura gastronomica italiana. Tamburella argomentò che gli ordini superiori non devono essere eseguiti automaticamente quando violano i principi culturali del dipendente. Questa non fu la prima volta che il cuoco si oppose alla presenza dell'ananas nel menu. Come documentato dalla decisione della Fair Work Commission, Tamburella aveva già rifiutato di utilizzare ananas su pizza in due occasioni precedenti durante i suoi quattro anni di impiego.

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Contesto culturale e produzione locale

La disputa si inserisce in un contesto culturale complesso, poiché il Queensland è riconosciuto come la patria australiana dell'ananas. In questo Stato viene coltivata intera la produzione commerciale nazionale del frutto, rendendo la presenza di tale ingrediente particolarmente radicata nel mercato locale. A conferma di questa tradizione, sulla Sunshine Coast esiste una gigantesca scultura in vetroresina alta 16 metri, chiamata The Big Pineapple. Quest'opera è diventata una nota attrazione turistica regionale, simboleggiando l'importanza economica e simbolica dell'ananas nella regione. Nonostante ciò, Tamburella aveva in passato invitato il datore di lavoro a informarsi sull'importanza che gli italiani attribuiscono al divieto, per quanto non scritto, di mettere l'ananas sulla pizza.

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Altre contestazioni della direzione

Il direttore generale del ristorante La Costa, Elliot Ingram, ha fornito al Daily Mail una versione diversa degli eventi. Secondo Ingram, il licenziamento di Tamburella non era dovuto esclusivamente al rifiuto di servire l'ananas, ma rifletteva problemi comportamentali più ampi. I documenti della commissione, ricostruiti dalla BBC, mostrano che la direzione del ristorante aveva contestato a Tamburella l'uso di linguaggio volgare sul luogo di lavoro. Inoltre, erano state sollevate obiezioni riguardo alle modalità di comunicazione con i colleghi e a episodi di crescente frustrazione dimostrati dal cuoco durante il periodo di lavoro.

Esito legale e conseguenze attuali

La vicenda ha avuto sviluppi procedurali significativi che hanno influenzato l'esito finale della disputa. Davide Tamburella ha visto respingere la sua richiesta formale dalla Fair Work Commission per motivi procedurali, senza un giudizio sul merito culturale della richiesta. Il ristorante La Costa, nel frattempo, ha chiuso definitivamente i battenti, chiudendo il capitolo operativo della disputa. Nonostante l'esito negativo nella commissione, Tamburella risulta attualmente impiegato in un altro ristorante di Brisbane. In questa nuova posizione lavorativa, l'ananas non compare tra gli ingredienti proposti, confermando la coerenza delle scelte professionali dello chef nel preservare la tradizione culinaria italiana che sostiene.