Il Chelsea crolla a Nottingham, 3-2 contro i Forest. Xabi Alonso subisce il terzo ko consecutivo, la difesa concede 23 gol in 12 partite in Premier League.

La notte di Stamford Bridge si è trasformata in un incubo per il Chelsea e il suo tecnico Xabi Alonso, che ha guidato la squadra alla sconfitta per 3-2 contro il Nottingham Forest. Questo risultato rappresenta il terzo fallo consecutivo per lo spagnolo nelle competizioni domestiche, un dato che aumenta esponenzialmente la pressione sul tecnico spagnolo che cerca di ricostruire la fiducia in una squadra che sembrava destinata a brillare. Per Oliver Glasner, invece, la vittoria interna significa un passo decisivo verso la salvezza, regalando tre punti cruciali in una stagione che si sta rivelando molto più complicata del previsto per i propri tifosi.

Crollo difensivo e gol del Nottingham Forest

La partita è iniziata male per i Blues, con la difesa che si è fatta bucare dopo meno di cinque minuti da un splendido tiro al volo di Igor Jesus. Il giovane attaccante dei Forest, alla sua prima presenza da titolare dopo la fine di agosto, ha sfruttato un momento di distacco per aprire le marcature in modo decisivo. Nella ripresa, Morgan Gibbs-White ha trasformato il vantaggio in un dominio totale, firmando la sua prima doppietta stagionale dopo undici gare senza segno contro i Blues. Gibbs-White ha deciso di fare le cose in grande, segnando due gol che hanno spezzato lo spirito della squadra ospite e lasciato senza via di scampo la difesa di Alonso.

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Wesley Fofana è stato il peggiore tra i difensori ospiti, tanto da concedere un rigore iniziale della ripresa dopo un grave errore personale ai danni di Liam Delap. Anche la scelta tattica di affiancargli Moises Caicedo come centrale, arretrando il centrocampista da quel centrocampo di cui è padrone, è apparsa discutibile e poco efficace. I 23 gol subiti in dodici partite confermano che la difesa è un colabrodo, un dato che solo il Crystal Palace può peggiorare nella Premier League attuale. I Blues hanno subito sette gol nelle ultime due uscite, dimostrando che i problemi non sono solo individuali ma collettivi e strutturali.

Attacco spento ed emergenze di Emmanuel Emegha

L'attacco, che sembrava la certezza di inizio stagione con quindici gol nelle prime sei partite, ne ha realizzati solo sette nelle successive sei uscite. Non si può incolpare esclusivamente l'infortunio di João Pedro, che pur non giocando dall'17 ottobre resta il giocatore più efficace della squadra con cinque gol e tre assist. Cole Palmer e Morgan Rogers sono apparsi spaesati a Nottingham, raramente al centro del gioco e incapaci di creare pericolo per la porta avversaria. La luce sembra essersi spenta anche per loro, privando la squadra di quelle qualità che avevano fatto sperare in una crescita costante.

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L'unico raggio di sole in questa difficile serata è arrivato da Emmanuel Emegha, un ventidueenne olandese che ha segnato una doppietta. Emegha ha riacceso le speranze della squadra di Xabi Alonso a inizio e a fine ripresa, diventando l'unico giocatore del Chelsea in gol nelle ultime tre partite. Nonostante il suo sforzo, la rimonta non è bastata a ribaltare il risultato. I Blues hanno tenuto il possesso palla ma hanno creato occasioni pericolose solo dopo i gol di Emegha, in un confuso tentativo di recuperare terreno che non ha portato ai frutti sperati.

La crisi di Xabi Alonso a Stamford Bridge

Il Chelsea ha 16 punti in classifica, ha perso sei partite contro le cinque vinte, mostrando un equilibrio instabile che lo allontana dalla vetta e lo avvicina all'anonimato da cui Xabi Alonso doveva toglierlo. Nell'era post Abramovich, i tifosi non hanno mai mostrato troppa pazienza per gli allenatori, e la situazione attuale sta mettendo a dura prova la tenuta del tecnico spagnolo. La promessa di crescita non si è concretizzata, mentre il meglio del calcio inglese sembra sempre più lontano dalla realtà della squadra di Stamford Bridge.

La Premier League continua a essere una delle competizioni più competitive al mondo, con ricavi da diritti televisivi che superano i sessanta milioni di sterline per la prima classificata. Per il Chelsea, che vive in questa realtà, ogni passo falso è代价ato caro. La difesa crollo, l'attacco spento e la pressione su Xabi Alonso creano uno scenario complesso che richiede soluzioni immediate. I prossimi appuntamenti saranno decisivi per capire se la squadra è ancora in grado di reagire a questa crisi o se l'anonimato diventerà la nuova normalità per i Blues.

Prossimi appuntamenti e situazione classifica

La prossima partita sarà un banco di prova fondamentale per la squadra di Xabi Alonso. I risultati negativi accumulati negli ultimi mesi richiedono un cambio di passo immediato, sia a livello tattico che mentale. La fiducia dei tifosi, sempre pronta a svanire in caso di prestazioni deludenti, è al minimo storico. Il tecnico spagnolo dovrà trovare le giuste strategie per risolvere i problemi difensivi che hanno fatto registrare il peggior record della lega.

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La situazione richiede un'analisi profonda di ogni aspetto del gioco, dalla struttura difensiva alla capacità offensiva. I prossimi incontri saranno cruciali per determinare se il Chelsea è ancora in grado di competere per i titoli o se dovrà accontentarsi di una posizione di media classifica. La pressione su Xabi Alonso continuerà a crescere, e ogni singolo punto in palio sarà considerato un successo in un momento così difficile per la squadra di Stamford Bridge.