L'indagine contro Chen Jining, segretario di Shanghai, interrompe la consuetudine politica che portava questa carica al vertice del Partito Comunista Cinese.

Beijing ha annunciato ufficialmente un'indagine contro Chen Jining, segretario del Partito di Shanghai, un evento che sconvolge gli schemi storici dell'ascesa politica in Cina. Questa mossa imprevista sfida le assunzioni a lungo utilizzate da diplomatici e analisti per prevedere le mosse opache di Pechino. L'annuncio della Commissione Centrale per l'Ispezione Disciplinare, ricevuto martedì, segnale che Chen è sotto inchiesta per "presunte gravi violazioni di disciplina e legge". Questa formula è l'eufemismo standard utilizzato nel sistema politico cinese per indicare accuse di corruzione e abuso di potere. Chen, 62 anni, è stato uno dei principali contendenti per l'ingresso nell'Ufficio Permanente del Politburo, l'organo di massimo potere del Partito.

Interruzione del percorso tradizionale verso il vertice

La nomina di Chen Jining sotto inchiesta dimostra che non esiste più un percorso lineare dalla carica di segretario del Partito di Shanghai al vertice del Politburo. In quasi quattro decenni, otto ex segretari di Shanghai erano stati promossi all'Ufficio Permanente del Politburo, tra cui l'attuale premier Li Qiang, predecessore di Chen, e il presidente Xi Jinping. Chen Jining era considerato un forte candidato per l'innalzamento a membro dell'Ufficio Permanente durante la prossima ristrutturazione della leadership al XX Congresso del Partito, previsto per il 2027. L'esperto Wen-Ti Sung, fellow non residente presso il Global China Hub del Council on Foreign Relations, ha dichiarato che la lealtà politica è diventata il criterio principale, rendendo il sistema meno prevedibile. Questa decisione rappresenta una rottura con le tradizioni che avevano caratterizzato la successione politica negli ultimi decenni.

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Profilo e rapida ascesa di Chen Jining

Chen Jining possedeva un profilo insolito per un alto funzionario cinese, essendo un laureato in ingegneria ambientale all'Imperial College London e aver trascorso circa un decennio nel Regno Unito. La sua ascesa è iniziata attraverso l'Università Tsinghua, l'alma mater di Xi Jinping, dove è diventato presidente prima di entrare nel governo. Nel 2015, è stato nominato ministro della Protezione Ambientale, carica che ha ricoperto proprio mentre Xi Jinping rendeva questa area una priorità nazionale. Successivamente è diventato sindaco di Pechino ed è entrato nel Politburo nel 2022, per essere poi nominato capo del Partito a Shanghai, il principale hub finanziario della Cina. Nonostante la sua formazione tecnica e l'esperienza internazionale, Chen ha costruito la sua carriera basandosi sulla lealtà al presidente Xi e sulle riforme ambientali.

Impatto su Shanghai e rapporti con l'estero

La leadership di Chen Jining a Shanghai è stata caratterizzata da un approccio aperto verso il settore privato e gli investitori stranieri. Un funzionario di una società europea ha riferito che i distretti di Shanghai sono diventati più audaci nell'assumere rischi per intraprendere iniziative innovative sotto la sua guida. Chen ha focalizzato il suo messaggio sulla necessità di riabilitare l'immagine di Shanghai dopo la devastante pandemia di coronavirus, promuovendo iniziative positive per le imprese straniere. Un simbolo di questa fiducia è stato l'apertura del locale Louis da parte del gruppo di lusso francese LVMH, situato su West Nanjing Road. Chen era anche un campione per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nella città, come dimostrano i suoi incontri pubblici di recente con rappresentanti di COSCO e della farmaceutica svizzera Roche.

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Contesto politico e purghe di Xi Jinping

L'indagine arriva in un momento di intensa consolidamento del potere da parte del presidente Xi Jinping, che sta "spazzando via" le consuetudini politiche radicate e le vecchie reti per costruire una leadership più allineata ideologicamente. Un senior diplomatico asiatico ha spiegato che Xi sta liberando il terreno prima del prossimo Congresso. Questa mossa si inserisce in una campagna di anticorruzione ad alta pressione che ha interrotto le rotte consolidate di promozione e successione. Il presidente Xi ha dichiarato in un discorso a gennaio che chiunque commetta corruzione, indipendentemente dal ruolo o dai contributi, riceverà zero clemenza. Questo approccio ricorda la rimozione improvvisa nel 2017 di Sun Zhengcai, un ex segretario del Partito di Chongqing e membro del Politburo, che era considerato un potenziale futuro leader prima di essere arrestato e condannato all'ergastolo.

Reazioni e prossimi passi nel sistema

La rapidità del cambiamento nella vita pubblica di Chen Jining è insolita per un alto funzionario del Partito. Solitamente, i membri senior del Partito scompaiono dalla vista pubblica per lunghi periodi prima che un'inchiesta venga annunciata ufficialmente. Chen ha rilasciato dichiarazioni pubbliche per l'ultima volta la scorsa settimana, apparentemente impegnato in attività istituzionali normali. Non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo all'inchiesta, e Reuters non è riuscita a contattare un suo rappresentante per un commento. La comunità diplomatica e aziendale è rimasta sorpresa da questa svolta improvvisa, considerando Chen un funzionario carismatico e abile nel navigare tra interlocutori interni ed esteri. L'assenza di dettagli specifici sull'indagine lascia aperto il campo a speculazioni sulla natura esatta delle violazioni disciplinari e sul loro impatto futuro sulla gerarchia del Partito Comunista Cinese.