Chen Jining, segretario del Partito di Shanghai, è indagato per corruzione. Segna il quarto membro del Politburo indagato dal 2025, confermando l'escalation della campagna anticorruzione del presidente Xi Jinping.

Chen Jining, segretario del Partito di Shanghai e membro dell'élite del Politburo cinese, è stato ufficialmente posto sotto indagine. La comunicazione è arrivata martedì 24 novembre attraverso l'agenzia di stampa statale Xinhua, confermando l'inizio delle procedure investigative contro l'alto funzionario.

Questa notizia segna un momento significativo nell'attuale panorama politico cinese, poiché Chen diventa il quarto membro del massimo organo dirigente del Partito Comunista Cinese a essere indagato dal 2025. L'annuncio giunge in un contesto di continua intensificazione delle misure punitive all'interno delle strutture di potere del Paese.

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Dettaglio della campagna anticorruzione

L'autorità preposta alla lotta alla corruzione in Cina sta conducendo le indagini su Chen per "sospette gravi violazioni della disciplina e delle leggi". Nel linguaggio burocratico ufficiale cinese, questa specifica formula rappresenta un eufemismo comunemente utilizzato per indicare casi di corruzione di alta intensità e gravi irregolarità etiche.

Prima dell'annuncio inaspettato riguardante Chen Jining, tre altri membri del Politburo erano già stati oggetto di epurazione. Il corpo dirigente, composto da 24 membri e formato nel 2022, ha subito perdite significative con le indagini su He Weidong, Zhang Youxia e Ma Xingrui. La rimozione di queste figure di alto rango evidenzia la portata e la determinazione delle azioni punitive.

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Posizioni degli attori politici

L'indagine su Chen Jining rappresenta un'ulteriore escalation nella campagna anticorruzione guidata dal presidente Xi Jinping. Questa campagna si sta espandendo rapidamente, andando a intaccare i ranghi senior del Partito e decimando il comando supremo delle forze armate cinesi. Per i funzionari di alto livello, specialmente quelli del rango di Chen, la pubblicazione ufficiale di un'indagine da parte della Commissione centrale per l'ispezione disciplinare indica quasi sempre una probabile fine della carriera politica.

Questa procedura è diventata un meccanismo consolidato per purificare le file della dirigenza nazionale. L'azione contro Chen Jining non è isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento del potere e di eliminazione di eventuali fonti di instabilità interna o corruzione sistemica all'interno delle élite governative.

Impatto reale e futuro della dirigenza

Chen Jining, oggi 62 anni, ha seguito un percorso di carriera insolito e tecnicamente distinto rispetto ad altri membri dell'élite politica. La sua ascesa nei ranghi della burocrazia cinese è stata caratterizzata da una forte base accademica e scientifica, distinguendolo da molti altri politici.

Scienziato ambientale di formazione, Chen ha conseguito un dottorato di ricerca presso l'Imperial College di Londra. In seguito, ha fatto carriera nell'Università Tsinghua, un'istituzione di prestigio, fino a diventare il suo rettore. Questo background accademico ha facilitato la sua transizione verso incarichi governativi di alto profilo, basandosi sulla competenza tecnica piuttosto che esclusivamente sulla tradizione politica.

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Carriera e ruoli istituzionali chiave

Chen è entrato nel governo cinese come ministro della protezione ambientale, ricoprendo il ruolo di guida delle politiche ambientali nazionali. Successivamente, ha assunto la carica di sindaco di Pechino, la capitale politica e amministrativa del Paese. Questa sequenza di incarichi lo ha portato ad avere una conoscenza diretta sia delle questioni tecniche che di quelle amministrative urbanistiche.

Nel 2022, Chen ha raggiunto l'apice della sua carriera politica entrando a far parte del Politburo. Poco dopo, è stato nominato segretario del Partito di Shanghai, il centro finanziario e commerciale più importante della Cina. Questa posizione è considerata una delle più prestigiose a livello provinciale e storicamente ha funzionato da trampolino di lancio per ruoli di leadership centrale ancora più elevati.

La carica di segretario del Partito di Shanghai ha una tradizione di importanza strategica nella successione del potere. L'attuale leader cinese, Xi Jinping, ha ricoperto brevemente questo stesso incarico nel 2007. Subito dopo il suo periodo a Shanghai, Xi è entrato a far parte del Comitato permanente del Politburo, che costituisce il massimo organo decisionale del Paese. Anche il secondo funzionario in ordine di importanza della Cina, il premier Li Qiang, ha detenuto la carica di segretario del Partito a Shanghai.

Allo stesso modo, il vicepresidente Han Zheng ha ricoperto la carica di segretario del Partito a Shanghai prima di assumere ruoli di leadership a livello centrale. La rimozione di Chen Jining da questa posizione chiave potrebbe quindi avere implicazioni significative per la struttura di potere attuale e per le future nomine nella gerarchia politica cinese, aprendo scenari di instabilità o riorganizzazioni significative nei prossimi mesi.