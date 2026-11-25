L'autorità anticorruzione cinese avvia un'indagine contro il segretario di Shanghai Chen Jining, quarto membro del Politburo coinvolto dal 2025 nella campagna anti-corruzione di Xi Jinping.

Le autorità anticorruzione della Repubblica Popolare Cinese hanno ufficialmente avviato un'indagine formale nei confronti di Chen Jining, attuale Segretario del Partito Comunista a Shanghai e membro dell'ormai ridotta Leadership politica nazionale. Questa mossa rappresenta il quarto caso di indagine diretto contro un componente del Comitato Permanente del Politburo sin dal 2025, segnando un'ulteriore ondata di depurazioni interne che continua a rimodellare l'élite dirigente del Partito Comunista Cinese sotto la stretta supervisione del Presidente Xi Jinping.

Dettagli dell'Indagine e Status Attuale del Politburo

Chen Jining si trova attualmente sotto inchiesta per sospette gravi violazioni della disciplina del Partito e delle leggi statali, una formula standard utilizzata dalle agenzie di controllo per indicare presunti reati di corruzione e abuso di potere. Con la sospensione delle attività istituzionali di Chen, il numero dei membri effettivi del Politburo, l'organo decisionale più alto della nazione, è sceso a ventuno unità attive. Questa riduzione numerica avviene dopo che la Commissione Militare Centrale ha recentemente promosso Zhang Shengmin, Vicepresidente della commissione, a pieno titolo all'interno del corpo dirigenziale, cercando così di mantenere la stabilità strutturale durante la crisi.

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La data dell'ultima apparizione pubblica nota di Chen Jining risale al marzo 2025, quando presenziò alla sessione di apertura della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC) presso la Grande Sala del Popolo a Pechino. Da allora, la sua totale assenza dalla scena pubblica ha alimentato speculazioni, confermate ora dall'annuncio ufficiale del novembre 2025, giorno 25 secondo la cronaca internazionale. L'indagine è stata condotta dall'organismo di controllo disciplinare, che ha citato la necessità di verificare la fondatezza delle accuse di corruzione senza fornire immediatamente dettagli specifici sulle presunte illegalità finanziarie.

Contesto delle Depurazioni Militari e Politiche

La caduta di Chen Jining non è un evento isolato, ma si inserisce in una serie sistematica di espulsioni che hanno colpito i vertici dell'apparato statale e militare cinese a partire dal 2022, anno di formazione dell'attuale composizione del Politburo a ventiquattro membri. Tra i precedenti più eclatanti figura He Weidong, il più alto generale dell'esercito cinese, la cui assenza improvvisa da un evento pubblico nel mese successivo all'ultima sua comparizione nel marzo 2025 aveva già sollevato dubbi. Nel ottobre 2025, il Ministero della Difesa annunciò la sua espulsione dal Partito e dalle forze armate, accusandolo di crimini seri correlati a discipline di partito e di implicazioni in un'entità finanziaria eccezionalmente vasta.

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He Weidong risulta essere il primo vicepresidente in servizio della Commissione Militare Centrale a essere rimosso dalla carica dal periodo della Rivoluzione Culturale, che va dal 1966 al 1976. Prima di lui, nel gennaio dello stesso anno, era stato messo sotto indagine Zhang Youxia, ex vicepresidenze di primo rango della massima autorità militare e secondo in comando sotto Xi Jinping. Zhang fu espulso dal Partito e dall'esercito nel settembre successivo, con accuse che includevano non solo corruzione, ma anche una disloyalità politica senza precedenti, tra cui la formazione di fazioni e il perseguimento di interessi personali attraverso abusi di ufficio.

Un altro caso rilevante riguarda Ma Xingrui, ex Segretario del Partito nello Xinjiang e scienziato spaziale di formazione, il cui career è iniziato nella ricca provincia meridionale del Guangdong. Ma è stato espulso dal Partito nel luglio 2025, dopo una-dismissal dal Congresso Nazionale del Popolo, con accuse di "corruzione familiare su larga scala", scambio di favori politici e accordi impropri per l'assegnazione di incarichi governativi. Le autorità anticorruzione hanno inoltre rivelato che Ma aveva aiutato i familiari ad acquistare proprietà a prezzi inferiori al mercato e ha partecipato a scambi involving potere e denaro per scopi sessuali.

Profilo di Chen Jining e Impatto Istituzionale

Chen Jining, scienziato ambientale con formazione nel Regno Unito, ha iniziato la sua carriera governativa undici anni fa come Ministro della Protezione Ambientale, prima di diventare il sindaco di Pechino. La sua nomina a Segretario del Partito di Shanghai nel 2022 lo aveva inserito direttamente nel cuore del potere esecutivo, rappresentando una figura di tecnocrate altamente qualificata. La decisione di lanciare un'indagine pubblica nel novembre 2025, appena pochi giorni dopo la sua ultima visita aziendale a Shanghai, è stata giudicata inaspettata dagli osservatori politici, dato il suo profilo recente di amministratore efficiente.

Questa quarta indagine contro un membro del Politburo dal 2025 conferma la continuità e l'intensità della campagna anticorruzione guidata da Xi Jinping. L'obiettivo dichiarato è mantenere la purezza ideologica e disciplinare del Partito Comunista Cinese, eliminando qualsiasi elemento considerato una minaccia per l'unità o l'integrità della leadership nazionale. Per le istituzioni statali, la rimozione di figure di alto rango come Chen Jining comporta immediatamente procedure di sostituzione e riassegnazione dei poteri decisionali, lasciando il Comitato Permanente in una condizione di transizione operativa dove i ventuno membri rimanenti devono gestire le questioni critiche dello stato senza l'apporto del quarto membro indagato.