Cheng Li-wun, leader dell'opposizione taiwanese, pronta a incontrare Donald Trump durante il suo viaggio negli USA

La presidente del Kuomintang afferma di voler incontrare il presidente americano per favorire la pace, mentre ribadisce la necessità di dialogo con la Cina e commenta le recenti tensioni regionali.

Taiwan si prepara ad accogliere la visita di due settimane della leader dell'opposizione Cheng Li-wun, presidente del Kuomintang (KMT), il più grande partito di opposizione del Paese.

Partendo da Taipei lunedì, Cheng arriverà negli Stati Uniti dopo la sua recente trasferta ad aprile in Cina, dove ha incontrato il presidente Xi Jinping. In una conferenza stampa a Taipei ha dichiarato di essere "molto disponibile" a incontrare il presidente americano Donald Trump durante il suo soggiorno americano, sottolineando che dal riconoscimento diplomatico con Washington nel 1979 nessun leader taiwanese aveva mai avuto la possibilità di sedersi di fronte al capo dello Stato degli Stati Uniti.

Cheng ha precisato che la sua unica carica è quella di presidente del KMT, ma ha ribadito la sua volontà di avvicinarsi a chiunque possa contribuire alla pace, inclusi i leader più influenti del mondo, come il presidente degli Stati Uniti.



La leader dell'opposizione ha inoltre commentato le recenti tensioni tra Pechino e Washington, esprimendo soddisfazione per il miglioramento dei rapporti dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi lo scorso mese.

Cheng ha affermato che la pace nella zona non può dipendere esclusivamente dal rafforzamento delle capacità militari, ma necessita di un dialogo costante con la Cina per "eliminare ogni possibilità di conflitto armato". Ha sottolineato che, sebbene il KMT - insieme al piccolo alleato Partito Popolare di Taiwan - detenga la maggioranza in parlamento e sostenga la difesa nazionale, il partito ha ridotto di un terzo le richieste di spesa aggiuntiva di 40 miliardi di dollari previste dal governo per l'acquisto di armamenti, compresi droni e altre attrezzature prodotte internamente.

Gli Stati Uniti, che hanno sostenuto l'incremento del bilancio per la difesa taiwanese, hanno accolto favorevolmente la riduzione proposta dal KMT.



Durante il suo tour americano, Cheng prevede di incontrare membri del Congresso e alti funzionari statunitensi, ma ha preferito non divulgare i nominativi per motivi di riservatezza. La Casa Bianca non ha ancora fornito commenti ufficiali sulla possibile riunione.

Sul fronte cinese, Pechino ha più volte rifiutato di dialogare con il presidente taiwanese Lai Ching-te, definendolo "separatista" e respingendo le sue offerte di colloqui. Lai mantiene la posizione che solo il popolo di Taiwan ha il diritto di decidere il proprio futuro, rifiutando le pretese di sovranità di Pechino.

La dichiarazione di Cheng sulla disponibilità a incontrare Trump si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla sicurezza dell'Indo-Pacifico, dove le relazioni tra Taiwan, Stati Uniti e Cina continuano a influenzare le dinamiche geopolitiche della regione





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Taiwan Kuomintang Donald Trump Cina Difesa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Usa, intesa in stallo: la 'pazienza' di Trump, i nodi uranio e HormuzIl tycoon: 'Accordo? Preferirei raggiungerlo ora ma non ho fretta'

Read more »

'Ha dubbi su Vance': ecco cosa pensa Donald Trump del suo viceIl New York Times riporta le riserve del presidente americano nei confronti del suo numero due. In salita le quotazioni del segretario di Stato Usa Marco Rubio

Read more »

Nyt: Usa inviano a Iran proposta di accordo inasprita da Trump: «Non avranno arma nucleare»Secondo tre funzionari, il presidente ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times

Read more »

Usa, democratici contro il fondo di Trump per risarcire chi ha assaltato Capitol HillL’amministrazione statunitense ha annunciato 1,8 miliardi di dollari destinati a chi si ritiene «vittima del governo», ma si teme finiscano in tasca a persone perseguite per il tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni del 2020

Read more »