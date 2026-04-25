Chernobyl, 40 anni dopo: storie di speranza e rinascita grazie all'accoglienza italiana

Quasi 800.000 bambini bielorussi e ucraini hanno trovato rifugio e cure in Italia dopo il disastro di Chernobyl. Storie di resilienza, adozione e miracoli medici come quella di Aliaksandr, un giovane bielorusso operato con successo a Bologna.

Aliaksandr, un giovane bielorusso di 19 anni con un passato segnato dall'infanzia in un orfanotrofio a Grodno e da una grave malformazione urogenitale, ha ritrovato una vita dignitosa grazie all'intervento dei chirurghi del Sant'Orsola di Bologna.

La sua storia è solo una delle tante testimonianze di speranza legate al disastro di Chernobyl, di cui ricorre il 40° anniversario. Parallelamente, Tania, una ragazza di 23 anni arrivata in Italia nel 2009, ha trasformato un'accoglienza temporanea in un'adozione definitiva, costruendo una nuova vita a Perugia con la famiglia che l'ha accolta. E poi c'è un'altra Tania, una mamma 42enne bielorussa, che è tornata in Umbria dopo 34 anni per ringraziare la famiglia che l'aveva ospitata da bambina.

Queste storie rappresentano solo una piccola parte delle oltre 600.000 esperienze di bambini bielorussi e 100.000 ucraini, ospitati, curati e amati da famiglie italiane attraverso le vacanze terapeutiche organizzate dopo il disastro nucleare. Questi bambini, spesso nati in aree contaminate e provenienti da contesti difficili, hanno trovato in Italia un'opportunità di riscatto e di 'rinascita'.

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere Ong, nata nel 1992 come movimento spontaneo, ha svolto un ruolo cruciale nell'organizzazione di queste vacanze terapeutiche, offrendo soggiorni dai 30 ai 90 giorni all'anno per ridurre i livelli di radiazioni nei bambini. Studi dell'Istituto nazionale delle ricerche bielorusso hanno dimostrato una diminuzione fino al 30% dei livelli di radiazioni nei bambini al loro ritorno a casa.

Oltre ai benefici fisici, le vacanze hanno avuto un impatto positivo anche sul benessere psico-emotivo dei bambini, molti dei quali provenivano da orfanotrofi o da situazioni di disagio sociale e malnutrizione. La storia di Aliaksandr è un esempio emblematico del 'miracolo' che è stato possibile realizzare grazie a questa iniziativa.

Arrivato in Italia a 13 anni con un disperato appello: 'Aiutatemi, voglio vivere', ha subito un lungo percorso chirurgico presso l'ospedale Sant'Orsola, conclusosi nel 2023, che gli ha permesso di ricostruire l'apparato urogenitale. L'esperienza di accoglienza si è spesso trasformata in adozione, come nel caso di Tania, accolta per la prima volta in Italia nel 2009. I coniugi Bicorgni-Bovini, oggi suoi genitori adottivi, raccontano di essersi innamorati subito di lei, nonostante le prime difficoltà legate alla sua vivacità.

Il rapporto con la famiglia affidataria in Bielorussia si è consolidato nel tempo, portando alla decisione di procedere con l'adozione. Un evento drammatico, una crisi epilettica durante una vacanza, ha accelerato il processo. La famiglia bielorussa, preoccupata per la difficoltà di gestire la situazione in un contesto rurale e lontano dagli ospedali, ha deciso di interrompere l'affido, aprendo la strada all'adozione da parte dei coniugi italiani.

Queste storie, intrise di dolore ma anche di speranza, testimoniano il potere della solidarietà e l'importanza di offrire un futuro migliore ai bambini colpiti dalle conseguenze del disastro di Chernobyl. La Fondazione Aiutiamoli a Vivere Ong continua a operare con impegno, supportando i bambini bielorussi e ucraini e promuovendo progetti di assistenza e riabilitazione





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chernobyl Bielorussia Ucraina Vacanze Terapeutiche Adozione Fondazione Aiutiamoli A Vivere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

In Italia tra 700 e 800 casi di malaria l'anno, tutti importati dall'esteroIl nostro Paese libero dall'infezione dal 1970, dall'Istituto superiore di sanità le regole per chi viaggia (ANSA)

Read more »

Chernobyl, 40 anni dopo: il paradosso degli animali (contaminati) che prosperano nella zona proibitaA quarant’anni dal disastro di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, la centrale ucraina...

Read more »

“Kebab buono, peccato per il personale”, “Servizio rigoroso, quasi militare”: le…L’ultima trovata dei residenti per contestare l’apertura della sezione fiorentina del movimento del generale. Uno sfottò che trasforma la sede dei vannacciani, inaugurata tra le proteste lo scorso 28 marzo, in una kebabberia

Read more »

Quasi 300 milioni per una cantera da capolista: così la Juve salva il sistemaDal settore giovanile bianconero sono passati 27 giocatori oggi ancora in Serie A: la filiera, anche per merito della Next Gen, funziona eccome

Read more »

«Possibili oggetti radioattivi in casa, ecco cosa fare»: i consigli dell'Iss in occasione dei 40 anni del disastro di ChernobylA distanza di quarant'anni dalla tragedia di Chernobyl, che coinvolse tutta...

Read more »

Nucleare, ecco perché dopo l’addio Italia e Germania ci ripensanoQuarant’anni dopo Chernobyl

Read more »