Chernobyl: La Notte che Cambiò il Mondo

Ricostruzione dettagliata degli eventi che portarono al disastro nucleare di Chernobyl del 26 aprile 1986, dalle prime ore dopo l'esplosione alle conseguenze politiche e sociali a lungo termine. Un racconto di imprudenza, segreti e un impatto duraturo sulla storia.

Il 26 aprile 1986, un sabato, a Pripyat, città modello a pochi chilometri da Chernobyl , la vita scorreva apparentemente normale. Sedici matrimoni erano stati organizzati dalla Lega dei giovani comunisti, bambini giocavano per strada e appassionati pescavano nei ruscelli locali, tutti in attesa della festa del Primo maggio e dell'inaugurazione della nuova ruota panoramica.

Nessuno era a conoscenza della verità: all'1:23 del mattino, il quarto reattore della centrale nucleare di Chernobyl, simbolo dell'orgoglio scientifico sovietico, era esploso. L'esplosione, paragonabile a un terremoto, fece temere a un tecnico sul posto l'inizio di una guerra atomica con gli Stati Uniti. In realtà, la tragedia fu il risultato di imprudenza, negligenza e disattenzione.

Il direttore della centrale, Viktor Bryukanov, in attesa di un trasferimento a Mosca, informò il governo alle 8 del mattino, minimizzando gli effetti radioattivi come 'ancora in via di valutazione'. Nel corso della giornata, il vice-ministro Boris Shcherbina giunse a Kiev, a circa cento chilometri di distanza, per valutare la situazione.

Di fronte alle preoccupazioni per l'evacuazione della popolazione, rispose con irritazione, accusando chi sollevava dubbi di 'panico' e definendo 'vigliacco' il ministro ucraino che insisteva per la messa in sicurezza dei bambini. Shcherbina visitò la zona dell'incidente senza alcuna protezione, e morì di tumore nel 1990. In serata, ricevette una telefonata da Michail Gorbaciov, a cui assicurò che la situazione era sotto controllo.

Tuttavia, la realtà si impose nella notte: all'alba, Shcherbina richiese l'autorizzazione per evacuare i civili. L'ordine fu dato nel primo pomeriggio della domenica, ma l'evacuazione fu inizialmente parziale e successivamente estesa, senza alcuna spiegazione alla popolazione. La prima notizia dell'incidente apparve al telegiornale Vremya il lunedì sera, in poche righe come ventunesima notizia. Il Primo maggio, a Kiev, era prevista la tradizionale parata.

Nonostante i livelli di radiazioni fossero centinaia di volte superiori ai limiti consentiti, il segretario del partito decise che la manifestazione si sarebbe svolta, seppur in forma ridotta, e che tutti i funzionari avrebbero dovuto partecipare con le famiglie per dimostrare la tranquillità delle autorità. Il primo intervento pubblico di Gorbaciov su Chernobyl avvenne il 14 maggio, riassumendo l'accaduto e accusando la stampa occidentale di allarmismo ingiustificato.

Nel frattempo, la notizia e la portata del disastro erano ormai note in tutto il mondo. L'incidente, con livelli di radiazioni superiori a quelli di Hiroshima, contribuì a cambiare la storia dell'Occidente, allontanando molti Paesi dall'energia nucleare, come l'Italia dopo il referendum del 1987.

Per l'ex Unione Sovietica, il disastro di Chernobyl segnò la fine dell'Ucraina Sovietica, rivelando l'inefficienza, l'incompetenza e la mancanza di interesse del potere centrale, spingendo molti ucraini, anche di lingua russa, a prendere le distanze da Mosca. Questo sentimento culminò nel referendum per l'indipendenza di pochi anni dopo. Oggi, Russia e Ucraina continuano a litigare sulla gestione del sito di Chernobyl.

I combattimenti attorno alla centrale hanno danneggiato il sarcofago da 2 miliardi di euro costruito per contenere le radiazioni, creando un buco di 15 metri quadrati. Sebbene le perdite attuali non rappresentino una minaccia immediata, il pericolo persiste. In ucraino, 'Chernobyl' significa anche 'assenzio', e la 'stella di nome Assenzio' è menzionata nell'Apocalisse di Giovanni, preannunciando un evento catastrofico che avvelenerà le acque e causerà la morte di molti





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