Chernobyl: una ferita aperta tra guerra e rischio radioattivo

Un reportage dalla zona di esclusione di Chernobyl, dove i danni della guerra in Ucraina minacciano la sicurezza del sarcofago di contenimento e riacutizzano il rischio di contaminazione radioattiva. La missione per valutare l'impatto ambientale del conflitto rivela una situazione di alta tensione e pericolo.

Giugno 2025. Attendo che qualcuno arrivi e ci accompagni oltre il cancello che delimita l’inizio della Zona di Esclusione, quei trenta chilometri quadrati che definiscono una delle aree più contaminate del Pianeta.

Il piazzale davanti alla gigantesca barriera l’avevo già visto in una foto tanti anni fa; ricordo che c’era perfino un baracchino di souvenir per chi veniva cercando di visitare il luogo del peggiore disastro nucleare di sempre. Adesso non c’è più niente, e nessuno. Quando infine viene il rappresentante del governo ucraino e oltrepassiamo la barriera, il silenzio è tombale, il cielo è pesante e grigio. Se possibile, dall’invasione russa del 2022 Chernobyl è diventata un luogo ancora più spettrale.

Arrivo qui come parte di una missione per determinare l’impatto ambientale della guerra in Ucraina. Ho viaggiato dalla devastazione del Donbass alle foreste rase al suolo dai bombardamenti di Sumy e Kharkiv, ma anche Chernobyl è una delle vittime di questa guerra: non solo è stata occupata durante l’invasione del 2022, ma anche ripetutamente attaccata, con danni importanti anche al sarcofago di contenimento, che custodisce il reattore numero 4, quello causa dell’incidente.

Così, dopo settimane di richieste, siamo riusciti infine a essere tra i pochi a cui è concesso di arrivare fino alla parte più profonda della Zona di Esclusione, in un momento in cui la tensione è altissima e Kiev è devastata dai bombardamenti. La prima parte è quella però dove il caos che ci circonda per qualche momento sparisce. Una lunga strada dritta passa attraverso una fitta foresta piantata dall’uomo, di una simmetria monotona interrotta sporadicamente da figure umane solitarie.

Sono alcuni tra i samosely rimasti, gli ucraini che ancora vivono nella Zona di Esclusione – in buona parte anziani che hanno deciso di rimanere al tempo dell’incidente. Non sono le uniche persone che incontro: superata la seconda barriera, arriviamo dopo poco agli edifici intorno al sarcofago, dove veniva gestita la centrale. E dove viene gestita tuttora: una decina di persone in camice bianco passa in quel momento davanti alla statua di Prometeo che si staglia davanti alla centrale.

“Qui ancora lavorano ancora molte persone, con turni di due settimane” fa Serhiy Bokov, ingegnere a lavoro a Chernobyl, che ci dirige verso il punto più vicino al sarcofago a cui possiamo accedere – avevo chiesto perfino di entrarci, ma la situazione al momento è troppo tesa. Lo si vede guardandosi intorno: poco più in là scorgo le sagome spettrali dei reattori 5 e 6, in costruzione al tempo dell’incidente, con le gru ancora in piedi ma coperte di ruggine rosso sangue.

Tutto intorno ci sono bunker, trincee, tutto costruito con sabbia importata dall’esterno perché il terreno qui è l’elemento più contaminato. Torno dal Donbass e da pochi chilometri dal fronte, ma la sensazione di tensione e pericolo che ho qui è la stessa.

Capisco il motivo quando arrivo davanti al sarcofago, quello finito di costruire nel 2017 sopra all’originale (il cosiddetto “nuovo sarcofago” o “NSC”, New Safe Containment): c’è un buco gigantesco, grande quindici metri quadrati, impossibile da non notare anche se la struttura è colossale – potrebbe contenere in altezza la Statua della Libertà e in larghezza il Colosseo, e avere ancora molto spazio a disposizione. È stato colpito da un drone russo pochi mesi prima, a febbraio 2025;“abbiamo sentito come un terremoto” dice Bokov, mentre racconta dei danni subiti dal sarcofago.

L’attacco ha causato un incendio, e per estinguerlo sono servite quasi tre settimane, danneggiando radicalmente la capacità protettiva del nuovo sarcofago. Secondo un recente report di Greenpeace Ukraine, serviranno mezzo miliardo di euro e quattro anni per ripararlo completamente. Se da un lato ancora non c’è stata dispersione di materiale radioattivo, il buco non permette più di controllare umidità e temperatura, aumenta la corrosione e il rischio di contaminazione in futuro.

Lì sotto ci sono fino a 180 tonnellate di combustibile nucleare, e fino a cinque di polvere altamente radioattiva la cui dispersione avrebbe effetti devastanti per aree potenzialmente vaste. Ripararlo è una priorità, ma Chernobyl è ancora costantemente sotto la minaccia russa, tanto dei bombardamenti che del taglio dell’elettricità che ancora è fondamentale per contenere le radiazioni – l’ultima interruzione è stata nell’ottobre 2025. Il sarcofago non è in effetti l’unica parte colpita dalla guerra.

Chernobyl è a meno di dieci chilometri dalla Bielorussia, a cui al tempo dell’Unione Sovietica era collegata da strade e ferrovie; al momento dell’invasione del 2022 è diventata così uno dei primi obiettivi a essere occupati dai russi (il 24 febbraio stesso, il giorno d’inizio dell’attacco), per riuscire ad arrivare a Kiev. Pur liberata il 31 marzo 2022, i segni rimangono ben visibili: ci spostiamo dal sarcofago verso la Foresta rossa, una delle aree più contaminate e che più ha sofferto dell’invasione





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