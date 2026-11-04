Chi è Alessio Orsingher, marito di Pierluigi Diaco: biografia e storia d'amore

Biografia completa di Alessio Orsingher, giornalista di Tagadà e marito di Pierluigi Diaco. Scopri la storia del loro matrimonio con Maurizio Costanzo e la vita privata.

Alessio Orsingher è un giornalista professionista e conduttore televisivo italiano, noto al grande pubblico per il suo ruolo nel programma d'informazione di La7. Egli è anche la figura centrale della vita privata di Pierluigi Diaco, celebre conduttore Rai e volto di programmi come Bella Ma'. La loro storia, spesso tratteggiata con commozione durante le trasmissioni, unisce due mondi mediatici diversi ma complementari. Diaco ha più volte celebrato il legame indissolubile che lo unisce a Orsingher, definendolo come fonte di sicurezza e stabilità personale.

Chi è il giornalista di La7 e Tagadà

Alessio Orsingher è nato a Massa il 19 febbraio 1986, attualmente quaranta anni. Il suo percorso accademico e professionale è iniziato con una laurea in Scienze giuridiche, seguita da una forte determinazione verso il giornalismo. Si è iscritto alla Scuola di giornalismo Walter Tobagi dell'Università Statale di Milano, iniziando la carriera nelle redazioni locali, tra cui Il Tirreno. La sua esperienza televisiva include il ruolo di inviato per il talk show Punto e Capo di Class CNBC. La consacrazione avviene a La7, dove è volto di Tagadà condotto insieme a Tiziana Panella, distinguendosi per precisione nei fatti politici ed economici.

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Storia d'amore e matrimonio con Pierluigi Diaco

La relazione tra Pierluigi Diaco, nato il 23 giugno 1977, e Alessio Orsingher ha radici profonde, iniziate all'inizio del 2015 durante una festa organizzata da amici comuni. Nonostante un divario anagrafico di quasi nove anni, la coppia ha trovato nell'equilibrio di due personalità complementari un punto di forza. Diaco ha rivelato di aver cambiato la sua visione dei rapporti sentimentali grazie all'incontro con Orsingher, definendolo la vita insieme. Dopo poco più di due anni di fidanzamento e convivenza, la decisione di unire le loro vite è arrivata con un'unione civile celebrata a Roma l'8 novembre 2017.

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Il ruolo di Maurizio Costanzo nella cerimonia

Un dettaglio iconico della cerimonia nuziale del 8 novembre 2017 è stato il celebrante scelto per l'occasione: Maurizio Costanzo. La cerimonia si è svolta in forma strettamente privata, circondata esclusivamente dall'affetto degli amici più cari e dei familiari. Questa scelta ha testimoniato la volontà della coppia di proteggere il proprio momento speciale dal clamore mediatico e dal sensazionalismo, mantenendo un profilo rigoroso e lontano dalle dinamiche del gossip. L'evento ha sancito un legame indissolubile, trasformato in una storia d'amore nota al pubblico attraverso le rare e delicate dediche pubbliche di Diaco.

Vita quotidiana e desideri di espansione familiare

La quotidianità della coppia si svolge a Roma, in un appartamento nel cuore della capitale condiviso con il loro amatissimo bassotto di nome Ugo. Il cane è diventato un vero e proprio membro della famiglia, spesso citato con affetto da Diaco anche sul piccolo schermo. Nel corso degli anni, Pierluigi Diaco ha aperto più volte il cuore su argomenti importanti come la paternità e la famiglia. Ha espresso il desiderio di un giorno ampliare la famiglia adottando un figlio, come dichiarato a Paola Perego, sottolineando come avere un altro essere vivente dentro casa dia la sensazione di poter fare qualcosa per qualcun altro, pur distinguendo chiaramente l'amore per gli animali da quello per i figli.