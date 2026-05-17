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Chi sono i finalisti di Amici 25? La sfida tra i esperava campioni. Il segreto della vittoria e il premio della critica

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Chi sono i finalisti di Amici 25? La sfida tra i esperava campioni. Il segreto della vittoria e il premio della critica
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📆5/17/2026 11:33 PM
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Presentata la lista dei finalisti di Amici 25, ecco le storie e i segreti dei quattro concorrenti scelti. A sfidarsi per il titolo e la vittoria è stato il giovane cantante che ha ribaltato ogni pronostico.

Chi sono i finalisti di Amici 25 ? Le storie e i segreti dei cantanti e ballerini pronti a sfidarsi per il titolo e determinare chi sarebbe stato il quinto eultimo finalista.

Come in molti avevano previsto la vittoria l'è guadagnata, che per tutta la serata si è esibito sulle note di alcuni dei più grandi interpreti della canzone indie e d'autore italiana. , consapevole che la sfida sarebbe stata difficilissima e già pronto psicologicamente per l'eliminazione, è pur sempre uscita a testa alta, coccolata da successive esibizioni.

Successivamente è iniziata la gara conclusiva vera e propria, a iniziare dal ballo, con la prima eliminazione ai danni di, nulla che il pubblico non si aspettasse, e anche se la sconfitta era ampiamente prevista non c'è stato nemmeno bisogno di versare lacrime, visto che il ballerino del team compresa), il premio della critica e un'offerta professionale colta al volo dal diretto interessato, che di certo non ha nulla da invidiare al collega.era innegabile, eppure il giovane cantante è stato capace di ribaltare ogni pronostico

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