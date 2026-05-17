Chi sono i finalisti di Amici 25? La sfida tra i esperava campioni. Il segreto della vittoria e il premio della critica

Presentata la lista dei finalisti di Amici 25, ecco le storie e i segreti dei quattro concorrenti scelti. A sfidarsi per il titolo e la vittoria è stato il giovane cantante che ha ribaltato ogni pronostico.

Chi sono i finalisti di Amici 25 ? Le storie e i segreti dei cantanti e ballerini pronti a sfidarsi per il titolo e determinare chi sarebbe stato il quinto eultimo finalista.

Come in molti avevano previsto la vittoria l'è guadagnata, che per tutta la serata si è esibito sulle note di alcuni dei più grandi interpreti della canzone indie e d'autore italiana. , consapevole che la sfida sarebbe stata difficilissima e già pronto psicologicamente per l'eliminazione, è pur sempre uscita a testa alta, coccolata da successive esibizioni.

Successivamente è iniziata la gara conclusiva vera e propria, a iniziare dal ballo, con la prima eliminazione ai danni di, nulla che il pubblico non si aspettasse, e anche se la sconfitta era ampiamente prevista non c'è stato nemmeno bisogno di versare lacrime, visto che il ballerino del team compresa), il premio della critica e un'offerta professionale colta al volo dal diretto interessato, che di certo non ha nulla da invidiare al collega.era innegabile, eppure il giovane cantante è stato capace di ribaltare ogni pronostico





Cosmopolitan_IT / 🏆 21. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amici 25 Finalisti Cantanti Ballerini Concorso Titolo Gara Veditori Raccontare Storie Segreti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sfida a cinque per la vittoria finale ad Amici 2026I ballerini Nicola, Emiliano e Alessio e i cantanti Elena, più uno tra Angie e Lorenzo (ANSA)

Read more »

Chi vincerà 'Amici 25'?La vittoria sarà decisa al televoto. Per i bookmakers la sfida è tra Alessio e Lorenzo

Read more »

Fiorentina, Vanoli: 'Non spetta a me giudicare il mio operato, chi è dentro capisce chi sono'Intervistato da DAZN, Paolo Vanoli ha parlato così dopo la vittoria della Fiorentina contro la Juventus: 'E' una partita a cui tenevamo tanti per sdebitarci con i nostri tifosi, abbiamo raggiunto una salvezza e oggi penso che sia stato il premio che abbiamo dato alla nostra gente.

Read more »

Amici, il televoto decide chi vince: come si vota e quanto costaDurante il Serale di Amici le decisioni e i pareri dei giudici (Elena D'Amario, Amadeus, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio) hanno spesso acceso il dibattito sui social. Con la...

Read more »