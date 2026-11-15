Chiara Civello presenta Quarter Moon Records con Clap! Clap!, un album che unisce voci e suoni etnici in un'esperienza ottimistica e lontana dalle tendenze etnografiche.

Chiara Civello ha recentemente rilasciato un nuovo lavoro discografico pubblicato sotto l'etichetta Quarter Moon Records. Questo progetto musicale, prodotto da Clap! Clap!, rappresenta un punto di svolta significativo nella carriera dell'artista e si distingue per una ricerca sonora che evita i cliché tradizionali. L'album si configura come un'esperienza uditiva che mira a trascendere i confini convenzionali della musica contemporanea, offrendo al pubblico un panorama sonoro inedito.

Origini Emotive e Riferimenti Musicali

La genesi di questo album affonda le sue radici in memorie personali profonde, in particolare nel ricordo di un'infanzia passata in auto con lo zio Paul. In quel contesto, l'ascolto di Sade alla radio ha rivelato una nuova dimensione sonora, contrapposta alle tarantelle, al rap e alle chitarre aggressive tipiche di altri generi. L'incontro con la musica di Sade ha dimostrato come il corpo possa assecondare ritmi più rilassati ed eclettici, una scoperta che ha segnato una svolta nell'approccio alla musica. Questo stesso sentimento di scoperta si è rinnovato durante il progetto Stillness is the moveBlank di Neneh Cherry nel 2014, chiudendo una stagione di fiducia artistica e personale.

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Unisono tra Voce e Produzione Onirica

Il cuore pulsante del disco risiede nell'interazione tra la voce stentorea di Chiara Civello e la produzione di Cristiano Crisci. Crisci impiega mezzi onirici e liquidi per costruire una trama sonora che dà sostanza all'ottimismo generale dell'opera. Questa combinazione crea un effetto di sovrappiù rispetto al letteralismo diffuso nella scena musicale attuale. Mentre molti artisti meridionali-tribali vengono spesso impiegati in pigre operazioni etnografiche, questa collaborazione evita tale trappola, proponendo invece suoni che provano a uscire dalle cornici tradizionali senza cadere nel banale.

Rifiuto dell'Etnografia Tradizionale

Una delle caratteristiche distintive del lavoro è il netto distacco dalle tendenze in voga nel panorama musicale odierno. L'album evita di utilizzare i suoni meridionali e tribali come semplici elementi decorativi per operazioni etnografiche sterili. Al contrario, Chiara Civello e Clap! Clap! utilizzano questi elementi per generare sentimenti che vanno dalla curiosità iniziale alla gioia pura di ascoltare suoni ben fatti. Questo approccio permette di aprire la musica a affascinanti fraintendimenti, trasformando la ascolto in un'esperienza dinamica e in continua evoluzione, lontana dalla staticità di molte produzioni contemporanee.

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Impatto e Prospettive Future

La pubblicazione di questo album su Quarter Moon Records segna un ritorno alle sensazioni di meraviglia e scoperta musicale. L'ottimismo trasmesso dall'opera costituisce un sollievo per gli ascoltatori abituati a produzioni più rigide e letterali. La collaborazione tra l'artista e il produttore dimostra come la musica possa essere un veicolo potente per esplorare nuove sfumature emotive senza perdere la sua radice umana. Il disco si presenta come un invito a riconsiderare il rapporto con il suono e la voce, offrendo una prospettiva fresca e innovativa nel panorama culturale attuale.

Intervento Pubblico e Dibattito Culturale

Internazionale continua a promuovere il dialogo culturale attraverso la pubblicazione settimanale di una pagina dedicata alle lettere dei lettori. Questa piattaforma invita il pubblico a condividere le proprie opinioni sull'articolo e sulle tematiche trattate. L'invito a scrivere direttamente all'indirizzo email fornito sottolinea l'importanza del feedback diretto nella costruzione di un dibattito culturale aperto e partecipato. La musica di Chiara Civello, in questo contesto, diventa non solo un prodotto di consumo, ma un soggetto di riflessione e scambio intellettuale significativo.