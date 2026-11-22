Chiara Ferragni si racconta a Sky TG24 nella puntata di Stories: ammette di non aver spiegato bene l'operazione del pandoro-gate e parla della fine del matrimonio con Fedez.

Chiara Ferragni, 39 anni, si racconta a cuore aperto nella nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24, in onda lunedì 23 novembre alle 21.00 su Sky TG24. L'intervista è condotta dal vicedirettore Omar Schillaci, con la regia di Francesco Venuto, e anticipa i temi del documentario Netflix diretto da Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy, in uscita sulla piattaforma proprio lunedì 23 novembre.

Nel corso del colloquio l'imprenditrice digitale ripercorre la propria storia, dagli esordi fino alle difficoltà degli ultimi anni, passando dal caso del pandoro-gate, dalla fine del matrimonio con Fedez e dalla volontà di voltare pagina.

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Il documentario Netflix e la scelta di raccontarsi ora

Il documentario Netflix è, secondo Chiara Ferragni, il mezzo con cui racconta per la prima volta la propria esperienza degli ultimi due anni, un periodo in cui, come sottolinea lei stessa, tutti hanno parlato e hanno espresso la propria opinione. Ferragni afferma di non aver ancora raccontato il proprio punto di vista e di ritenere giusto farlo.

Sul motivo per cui il racconto arriva proprio adesso, Ferragni parla di un'idea di chiudere un cerchio dopo due anni e mezzo. Spiega di aver provato a rilasciare un'intervista, ma di aver capito che non avrebbe avuto senso parlare quando non si può dire tutto veramente e si possono fornire soltanto alcune informazioni.

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Ferragni precisa quindi che, quando fosse arrivato il momento giusto, avrebbe trovato il proprio mezzo per raccontare la sua versione dei fatti, che fosse un'intervista, un libro o un documentario. L'obiettivo dichiarato è chiudere questa fase e aprire il capitolo successivo della propria vita.

Pandoro-gate: l'ammissione sulla comunicazione

Chiara Ferragni ammette di non essere stata chiara sull'operazione del pandoro-gate, che definisce lecita ma spiegata male al pubblico. Nel ripercorrere gli ultimi anni tra alti e bassi, la imprenditrice si rimprovera proprio la mancanza di chiarezza comunicativa su quella vicenda.

Quanto al video di scuse diffuso in quei giorni, Ferragni riconosce che non era il momento giusto per realizzarlo, perché era passato troppo poco tempo dai fatti. Afferma però di aver voluto mostrare che c'era buona fede e che si era trattato di un errore, e dichiara che oggi spiegherebbe l'operazione con maggiore chiarezza, dispiacendosi di aver commesso un errore di quel tipo.

Ferragni descrive poi un crollo improvviso, che l'ha portata dalla vetta del successo a una crisi quotidiana mai provata prima. Afferma di aver vissuto molti momenti difficili nella vita, come tutti, ma di non aver mai sperimentato il fatto che ogni giorno accadesse qualcosa di peggio del giorno precedente, fino a perdere la speranza di stare meglio.

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Fine del matrimonio con Fedez e i figli Leone e Vittoria

Parlando della fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni indica come elemento positivo di quella storia d'amore i figli Leone e Vittoria, senza esitazioni. Alla domanda su cosa resti di buono di quel rapporto, risponde che i bambini sono la sua ragione di vita e che è molto grata di averli avuti e di essere diventata mamma.

Ferragni sottolinea inoltre che la coppia ha vissuto insieme una parte della vita che lei considera molto importante, perché i due figli sono stati fatti insieme. Afferma di essere felice di averli accanto, perché rendono diversa ogni emozione e ogni cosa che fa.

Più in generale, Ferragni riflette sul modo di vivere i sentimenti. Si descrive come una persona che ama amare e che ha molto amore da dare, ma sostiene che nelle relazioni questo amore debba essere bilanciato e che sia giusto sentirsi amati, non sentire di dover soltanto amare.