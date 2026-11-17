Chiara Ferragni parla apertamente della sua depressione e del divorzio da Fedez in Vanity Fair. Confermato il documentario Netflix per raccontare la sua nuova vita senza filtri.

Chiara Ferragni ha rilasciato una dichiarazione netta e definitiva durante un'intervista per Vanity Fair, rispondendo al quesito se la sua vita tornerà mai identica a quella di un tempo con un secco "no". L'influencer milanese ha utilizzato questo spazio editoriale per fare luce sugli ultimi anni difficili, segnati dal controverso Pandoro Gate, dalla separazione dal marito Fedez Leone e dal processo conclutosi a gennaio, che hanno dominato il dibattito pubblico e i media italiani.

Strategie di comunicazione e pause mediate

La protagonista ha spiegato che inizialmente cercava di rispondere a ogni accusa pubblica, un comportamento che includeva video come quello con la tuta grigia, ma ha progressivamente deciso di interrompere questa pratica. Ferragni ha ammesso di aver fatto finta di niente riguardo ai problemi personali, definendo la situazione come la presenza di un "elefante nella stanza" e descrivendo l'esperienza come molto dura. Questa fase di silenzio è stata preceduta da un periodo di pausa strategica per permettere alla influencer di gestire il peso dell'attenzione mediatica senza subire ulteriori pressioni.

Also read Roberta Petrelluzzi, l'anima di Un giorno in pretura, ospite di Vanity Fair Stories 2026

L'intervista ha anche confermato l'imminente uscita di un documentario su Netflix, progetto che l'artista considera un passaggio fondamentale per la sua ricostruzione personale. Ha chiarito di aver smesso di voler controllare ogni dettaglio della propria immagine e di non cercare più di apparire come la migliore versione possibile. Attraverso un percorso terapeutico intenso, ha imparato ad accettarsi per ciò che è, distinguendo tra il desiderio sano di miglioramento personale e la performance esteriore volta a meritarsi l'affetto altrui.

La sfida della verità e la gestione dei social

Chiara Ferragni ha dichiarato di voler parlare liberamente per la prima volta, un'impresa che definisce difficile a causa della necessità storica di proteggere situazioni private e persone vicine. Sente terrore nel parlare degli altri, specialmente se questi l'hanno ferita, motivo per cui ha optato per un racconto coraggioso ma privo di controllo totale. La relazione con i social network e la fama è cambiata radicalmente, passando da una posizione dominante a una crisi profonda, poiché occupare lo spazio virtuale era diventato un requisito necessario per la sua esistenza pubblica.

Advertisement

La influencer ha confessato di aver avuto il terrore di non esistere più senza la sua presenza online, descrivendo la difficoltà nel far morire una parte di sé che ha vissuto per così tanto tempo. Dopo aver tenuto una tavola rotonda con i suoi avvocati per valutare cosa comunicare, ha inizialmente accettato l'intervista pensando che dire poco fosse meglio che non dire nulla, un errore che ha generato un racconto "tofu" e insapore. La nuova strategia prevede di esporre la verità senza filtri, superando la paura di non essere all'altezza delle aspettative.

Depressione, incubi notturni e supporto familiare

Parlando apertamente della sua salute mentale, Chiara Ferragni ha rivelato di aver affrontato mesi bui in cui non riusciva ad alzarsi dai letti, nonostante dormisse benissimo di notte. La notte rappresentava l'unico momento in cui dimenticava i problemi, anche se erano presenti incubi e sogni positivi, mentre la mattina era il periodo peggiore perché i problemi si accumulavano e tutto sembrava fuori controllo. Questa fase di crisi è durata quattro mesi, con ogni giorno che diventava più difficile del precedente, culminata con l'arrivo della separazione da Federico.

Il divorzio ha rappresentato uno shock devastante, poiché Ferragni considerava la sua famiglia non perfetta ma fondamentale e sperava che sarebbe rimasta intatta. Si è sentita abbandonata e ha percepito il crollo delle certezze come la cosa peggiore, rendendosi conto di aver vissuto una relazione che forse esisteva solo nella sua percezione. La sua famiglia, insieme ad amici e legali, è stata salvata da possibili gesti estremi, offrendole un supporto essenziale durante la depressione, un'esperienza nuova per lei caratterizzata da un buio profondo e dalla perdita della speranza.

Prossimi passi e documentario Netflix

Ora Chiara Ferragni mira a recuperare la speranza, consapevole che perderla è il pericolo più grande per la mente umana quando sta male. Ha letto che la mente malata ha bisogno di sapere che le cose miglioreranno, e ha lottato contro la sensazione che il cervello smettesse di combattere. Il documentario Netflix e questa intervista rappresentano gli strumenti concreti per condividere questa rinascita, trasformando il dolore in un racconto pubblico che non cerca più il controllo, ma l'autenticità.

Advertisement

L'uscita del documentario segna una nuova fase nella carriera della influencer, che non cerca più di gestire ogni aspetto della sua vita pubblica, ma accetta di raccontarsi con coraggio e vulnerabilità. Le parole rilasciate a Vanity Fair chiariscono che il passato non tornerà, ma la futura narrazione sarà basata su una maggiore libertà di espressione, superando la paura di giudicamenti esterni e concentrandosi sull'accettazione personale e sulla guarigione emotiva dopo anni di intensa pressione mediatica.