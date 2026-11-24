Chiara Ferragni smentisce la partecipazione a Ballando con le Stelle, definendosi una frana a ballare. Ecco cosa dice sull'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e sui possibili rientri in tv.

L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha chiarito definitivamente le sue intenzioni riguardo a un eventuale ingresso in pista durante la prossima edizione di Ballando con le Stelle, confidando in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la propria mancanza di talento danzante. La star, nota per aver recentemente affrontato con trasparenza le sfide personali e professionali degli ultimi anni, ha utilizzato questo spazio mediatico per smontare le forti speculazioni che circondano la sua possibile presenza nel celebre dance show di Rai 1.

La smentita sulla partecipazione a Ballando

Chiara Ferragni conferma di aver effettivamente ricevuto una proposta da Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle, la quale aveva dichiarato a giugno del 2025 di essere stata in contatto con l'imprenditrice ma di non aver avuto ancora risposta definitiva. Milly Carlucci aveva anticipato ai giornalisti presenti che Chiara, in quel momento complesso della sua vita, non se la sentiva di scendere in pista, lasciando però aperta la porta a future decisioni. Ora è stata la stessa Ferragni a fare luce sulla questione, smentendo qualsiasi possibilità di partecipazione nel breve termine.

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La risposta di Chiara Ferragni è stata lapidaria e autoironica: "Se cederò a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci ha sempre creduto in me. Ma io sono una frana a ballare, non è il mio elemento". Queste parole, rilasciate nell'ambito della recente intervista, paiono congelare le aspettative di fan e addetti ai lavori, chiudendo momentaneamente la questione sulla sua presenza come concorrente o ospite speciale nelle coreografie del programma condotto da Milly Carlucci.

Altri programmi TV e progetti futuri

Nonostante la netta presa di posizione contro Ballando con le Stelle, l'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha riservato sorprese riguardo ad altri programmi televisivi che l'imprenditrice segue con grande interesse. Chiara Ferragni ha ammesso di adorare Pechino Express, ammettendo che il momento non era adatto in passato a causa dell'età dei suoi figli. Ha aggiunto che, qualora decidesse di partecipare in futuro, lo farebbe insieme al suo amico Filippo Fiora, creando così una possibile coppia di concorrenti basata sulla loro consolidata amicizia.

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Inoltre, Chiara Ferragni ha menzionato anche Belve, il programma di Francesca Fialdini, che segue con passione in veste di telespettatrice. L'imprenditrice ha rivelato di aver avuto modo di sentirsi con Francesca Fialdini, ma ha chiarito che non era mai stato il momento giusto per collaborare professionalmente. Una restrizione che lei stessa ha attribuito alle complicazioni legali in corso,specificando che non poteva parlare liberamente per via del procedimento giudiziario che l'ha vista coinvolta.

Il contesto personale e le speculazioni

L'annuncio e le dichiarazioni rilasciate si inseriscono in un momento di massima attenzione mediatica nei confronti di Chiara Ferragni, che ha recentemente utilizzato Netflix per raccontare gli ultimi anni difficili della sua vita privata e professionale. Dal Pandoro Gate alla fine turbolenta del suo matrimonio con l'ex marito Fedez, l'imprenditrice ha scelto di mettersi a nudo, raccontando la propria verità e riprendendosi il controllo della narrazione pubblica. Questa trasparenza ha riallacciato i rapporti con molti seguaci, portando i riflettori della critica e del grande pubblico a concentrarsi nuovamente sulle sue mosse successive.

La questione di Ballando con le Stelle sembra quindi archiviata per la stagione in corso, ma non necessariamente per sempre. Chiara Ferragni, pur definendosi una frana a ballare, non ha escluso categoricamente un ritorno sulla scena televisiva in formati diversi o in edizioni future. Il dubbio resta se l'imprenditrice digitale cambierà idea e deciderà di mettersi in gioco nella prossima edizione o se preferirà parteciparè come ballerina per una sola notte, lasciando aperta la domanda su cosa accadrà realmente nel futuro prossimo.

Restano aperte le porte per un eventuale ritorno di Chiara Ferragni sul piccolo schermo, non solo per quanto riguarda la danza, ma anche in altri contesti che potrebbero adattarsi meglio alla sua immagine attuale e ai suoi tempi personali. L'attesa per un suo futuro ritorno, che sia in qualità di concorrente, ospite o giudice, continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo e dei social network, con Milly Carlucci pronta a valicare ogni soglia se Chiara Ferragni dovesse rivedere la sua posizione.