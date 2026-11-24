Chiara Ferragni racconta la sua fine con Fedez in Vanity Fair, rivelando solitudine matrimoniale e il dolore per il bacio a Rosa Chemical a Sanremo.

L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha aperto un capitolo cruciale della sua vita privata attraverso un'intervista esclusiva pubblicata da Vanity Fair, rivelando dettagli inediti sul suo passato matrimoniale e le dinamiche che hanno portato alla separazione. La influencer conferma l'arrivo di un nuovo amore inaspettato, ma dedica gran parte del suo racconto alle difficoltà emotive affrontate durante i due anni che hanno segnato la fine della sua relazione con l'ex marito Fedez.

La solitudine matrimoniale e la proposta

Chiara Ferragni ammette di essersi sentita profondamente sola all'interno del matrimonio con Federico Vecchiato, definendo la loro convivenza come un percorso costellato di momenti felici ma anche di continui e aspri contrasti. L'influencer racconta di aver cercato strenuamente di tenere unita la famiglia, convincendosi erroneamente che l'amore avesse il potere di risolvere qualsiasi tipo di difficoltà relazionale. "Pensavo che l'amore sistemasse ogni cosa", ha confessato Ferragni, sottolineando con amarezza che le sue speranze non si sono realizzate nella pratica quotidiana.

Also read Chiara Ferragni Ballando con le Stelle 2025: la risposta a Milly Carlucci

Il bacio a Rosa Chemical a Sanremo

Un punto di rottura significativo è stato l'episodio accaduto durante la Festa di Sanremo, dove Ferragni si è sentita umiliata pubblicamente a causa del bacio scambiato da Fedez con Rosa Chemical. L'imprenditrice digitale ha spiegato che il dolore non derivava tanto dal furto di scena, quanto dalla percezione di mancanza di rispetto verso il suo ruolo di moglie. "All'inizio del Festival, gli avevo chiesto di rispettarmi, di mostrarsi orgoglioso di me anche se non lo era", ha raccontato, definendo quella giornata una vetrina dolorosa delle insicurezze nascoste dietro la sua immagine di donna potente e economicamente privilegiata.

Le reazioni della famiglia di origine

Le tensioni nella coppia erano già evidenti a chi la circondava da vicino, come testimonia la reazione della madre Marina Di Guardo, che ha assistito a uno dei litigi più accesi tra i due coniugi. A causa di quella discussione particolarmente dura, Marina Di Guardo aveva deciso di astenersi dal partecipare al concerto all'Arena di Verona, un segnale chiaro della gravità delle divergenze che insidavano il rapporto coniugale. Anche la proposta di matrimonio, celebrata nella stessa arena, non fu esente da conflitti, poiché Ferragni e Fedez avevano avuto discussioni violente nei giorni immediatamente precedenti l'evento pubblico.

Advertisement

Il ruolo del documentario inedito

Queste confessioni anticipano e integrano i temi centrali del documentario CHIARA, che sarà presto disponibile sulla piattaforma streaming dedicata ai contenuti digitali di Ferragni. Il progetto audiovisivo rappresenta un'occasione per l'influencer di ripercorrere criticamente gli eventi passati, assumendosi le sue responsabilità e al contempo mettendo in luce le dinamiche relazionali che le hanno causato sofferenza. Attraverso questo racconto, Chiara Ferragni cerca di fare chiarezza pubblica su un periodo complesso, offrendo ai suoi fan una visione più intima e meno filtrata della sua vita.

Il valore della genitorialità attuale

Nonostante la fine del legame coniugale, Chiara Ferragni sottolinea con certezza che l'aspetto più prezioso e positivo da questa esperienza rimane la genitorialità. I suoi figli rappresentano il punto di forza e la eredità emotiva più importante che restano da questa storia, diventando il motivo principale per cui l'imprenditrice digitale guarda al futuro con serenità. La nuova fase della sua vita, segnata da un nuovo sentimento, si apre quindi sulla consapevolezza di aver attraversato prove difficili, ma anche sulla forza di aver costruito una famiglia e un impero digitale unico nel suo genere.