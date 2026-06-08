Chiara Ferragni, docu-serie Netflix tra diffide legali e pressioni: Fedez in attesa del terzo figlio

Una docu-serie su Netflix incentrata sulla crisi giudiziaria e la ricostruzione di Chiara Ferragni incontra ostacoli legali e richieste di riservatezza. Intanto Fedez e la compagna Giulia aspettano un bambino e le famiglie allargate restano in buoni rapporti.

Il nuovo progetto televisivo legato a Chiara Ferragni , una docu-serie in lavorazione per Netflix, sembra procedere nonostante le complessità legali. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, ci sarebbero diffide da parte di persone che non desiderano essere menzionate nella serie, il che potrebbe influire sulla lista dei partecipanti.

La serie, di cui si parla da gennaio, avrebbe l'obiettivo di mostrare il dietro le quinte della crisi giudiziaria affrontata dall'imprenditrice negli ultimi due anni e il suo percorso di ricostruzione personale. Fonti vicine alla produzione affermano che l'idea non sarebbe nata dopo la sentenza, ma sarebbe in sviluppo da mesi, con documentazione di momenti chiave del processo e della vita privata della Ferragni.

Sebbene l'interessata non abbia mai commentato ufficialmente, la rivista Chi Magazine riporta che Netflix avrebbe esercitato pressioni per ottenere il suo consenso, che non è ancora stato formalizzato ma che lei starebbe seriamente considerando. Parallelamente, siLESS? No. Parallelamente, la vita personale di Fedez prosegue: l'artista sarebbe in attesa del terzo figlio dalla compagna Giulia Honeger, con le famiglie allargate che manterrebbero rapporti sereni, stando alle testimonianze degli amici più stretti





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