Chiara Ferragni rivela i dettagli tossici con l'ex manager Fabio Maria Damato e la posizione su Selvaggia Lucarelli, descrivendo l'intervista in podcast come una manovra di potere.

Chiara Ferragni ha aperto un capitolo doloroso e rivelatore riguardo alla sua passata collaborazione aziendale con Fabio Maria Damato, ex socio e manager strategico. L'imprenditrice milanese descrive un rapporto in cui il controllo decisionale si è evoluto in una dinamica tossica, limitando la sua autonomia creativa e personale. Ferragni ammette di aver condiviso la responsabilità della perdita di indipendenza, riconoscendo di aver ceduto il potere decisionale a una figura che cercava rivincita sociale.

L'incontro iniziale e la strategia complementare

Al principio della loro alleanza professionale, Chiara Ferragni ha trovato in Fabio Maria Damato un approccio nettamente complementare al proprio metodo di lavoro. L'imprenditrice sottolinea che Damato si rivelava molto pragmatico, una qualità che lei ha apprezzato profondamente fin dall'inizio. Il fondatore del Ferragni Brand ha osservato che il manager possedeva una visione strategica che a lei mancava, mentre il suo approccio era decisamente più istintivo. Questa fusione di competenze ha permesso di ampliare significativamente la sua audience e di aprire nuove porte commerciali.

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La trasformazione da lusso a pop e i segnali ignorati

La nuova direzione imprenditoriale ha portato a risultati tangibili, cambiando il posizionamento del brand sul mercato globale. Nei periodi di management precedenti alla collaborazione con Damato, l'idea predominante era quella di operare esclusivamente nel settore del lusso esclusivo. Grazie a questa nuova visione, il brand è diventato progressivamente più accessibile e popolare, consentendo all'imprenditrice di collaborare sia con brand del lusso che con marchi accessibili. Tuttavia, il successo ha accecato Ferragni su alcuni segnali di allarme riguardanti il benessere della sua sfera privata.

La dinamica di potere e l'isolamento decisionale

Il cuore del conflitto risiedeva nella perdita di libertà personale di Chiara Ferragni, una condizione che coinvolgeva anche dettagli quotidiani come la scelta dell'abbigliamento. La manager preferiva l'uso dei tacchi, mentre l'imprenditrice detesta i tacchi e desidera indossare costantemente le sneakers. Questo disallineamento evidenziava una mancanza di rispetto per le preferenze personali di Ferragni. La stessa imprenditrice riconosce che la colpa di aver concesso tanto potere decisionale sulla sua vita ricade su di lei. Ammette di sentirsi trattata come la sua "bambolina", una metafora potente della sua condizione di subordinazione.

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Il giudizio sul podcast di Selvaggia Lucarelli

Un altro punto di friction emerge dal rapporto con la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha ospitato Damato nel suo podcast. Chiara Ferragni ha definito l'atteggiamento mostrato nel programma come una "paraculata", ovvero una manovra di potere inaccettabile. Secondo l'imprenditrice, andare nel podcast di Lucarelli e affermare di essersi fatti intervistare per cercare quasi un'assoluzione da lei stessa, rappresenta una forma di manipolazione. Damato ha dichiarato nel documento che Lucarelli ha declinato l'invito a partecipare direttamente, mantenendo una posizione di distanza.

Proposte future e riflessione sulla collaborazione

Nonostante le critiche feroci, Chiara Ferragni non chiude completamente la porta alla comunicazione con la giornalista. L'imprenditrice afferma che prima o poi vorrebbe incontrare Selvaggia Lucarelli privatamente, lontano dagli occhi delle telecamere. La sua ipotesi è che un incontro dal vivo potrebbe smorzare il fervore critico dell'intervistatrice o, quantomeno, permettere a Ferragni di esprimere la propria posizione senza filtri. Questa dichiarazione conclude un percorso di risignificazione del passato professionale, dove la voce di Ferragni torna a essere quella predominante nel racconto della sua storia aziendale.