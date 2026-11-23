Chiara Ferragni rivela il suo rapporto con Selvaggia Lucarelli nel nuovo documentario sul tracollo mediatico. Analisi del Pandoro Gate e delle dinamiche del conflitto.

Chiara Ferragni affronta pubblicamente, per la prima volta, la natura del suo controverso rapporto con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Questo dialogo si inserisce in un documentario che analizza il drammatico tracollo del suo impero mediatico e della sua carriera. La presenza della giornalista nella narrazione è marcata da una scritta a caratteri cubitali che comunica esplicitamente il rifiuto di Lucarelli di partecipare al progetto. Tale assenza diventa, paradossalmente, una presenza ingombrante e centrale nella ricostruzione degli eventi.

Il ruolo di Lucarelli nel Pandoro Gate

Selvaggia Lucarelli è la figura chiave che ha innescato la slavina mediatica travolgendo la carriera dell'influencer. La giornalista ha condotto un'inchiesta sul caso noto come Pandoro Gate, un episodio che ha portato a una profonda crisi di fiducia verso il brand. Il suo ruolo nel demolire la reputazione digitale è stato determinante e non ammette repliche. La sua esclusione dal documentario viene comunicata con forza, sottolineando la gravità della frattura tra le due parti.

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La posizione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non si sottrae alla domanda diretta sui loro rapporti personali e professionali. La risposta fornita dall'influencer è caratterizzata da una sincerità che sorprende il pubblico. Ferragni descrive un ritratto ambivalente di chi l'ha osservata e criticata nel corso del tempo. Ammette di aver avuto molta paura del giudizio della giornalista su molte cose. Riconosce che Lucarelli ha detto anche cose vere, aggiungendo però una nota critica sul suo tono.

L'astio e le accuse reciproche

L'influencer osserva che a volte vede molto astio nel lavoro di Lucarelli. Questa dichiarazione disegna una distanza emotiva significativa tra le due donne. La Ferragni non ha mai intrapreso azioni legali contro la giornalista nel corso della controversia. La stessa Lucarelli aveva confermato l'assenza di cause, ma aveva posto una condizione chiara per un possibile incontro. Ha dichiarato che non stima le persone che fungono da intermediari in queste situazioni.

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La dinamica degli incontri mancanti

Lucarelli aveva specificato che l'unica volta in cui le era stato chiesto di incontrarla è stato attraverso persone non gradite. La giornalista aveva affermato che se Chiara Ferragni le avesse chiesto di incontrarla privatamente di persona, lo avrebbe fatto. Ha definito il ruolo di condannare le persone nel suo podcast come una paraculata. Questo riferimento riguardava la partecipazione di Fabio Maria D'Amato, ex manager di Ferragni, al podcast Burn out.

Conclusione e prospettive future

Oltre a Lucarelli, tra gli ospiti del documentario figurano Francesco Oggiano, esperto di comunicazione e social media, e Massimiliano Dona, presidente dell'associazione consumatori. La presenza di questi esperti offre una prospettiva tecnica sul crollo del brand. Tuttavia, la grande assente è proprio lei, la donna che più di chiunque altra ha contribuito a smontare il castello mediatico. Ferragni chiude con una nota quasi distesa, lasciando aperto uno spiraglio inatteso. Afferma che prima o poi vorrebbe incontrare Lucarelli, pensando che se la conoscesse dal vivo non avrebbe quel fervore, o magari le starebbe comunque sul cu*o.