Chiara Ferragni racconta in un nuovo documentario la relazione tossica con Fedez, le ferite emotive e la verità sui tradimenti e sul divorzio, sfatando vecchi miti.

Chiara Ferragni sta finalmente raccontando la sua storia vera, mostrando un lato di sé che per anni ha tenuto nascosto al pubblico. Nel nuovo documentario, l'imprenditrice e ex influencer ammette di aver subito una relazione tossicissima con il suo ex marito, Fedez, e di aver provato profonda vergogna durante quel periodo della sua vita. Questa confessione senza filtri cambia radicalmente la percezione pubblica del loro passato, mostrando non una semplice separazione, ma un percorso di sofferenza emotiva.

La narrativa che circonda la fine del loro matrimonio subisce un'importante inversione di rotta grazie alle dichiarazioni di Chiara Ferragni. L'ex influencer spiega chiaramente che è stata lei a cacciare Fedez di casa, non viceversa. Lo ha fatto dopo aver trovato degli screenshot che sembravano provare la sua infedeltà, anche se lui sosteneva si trattasse di malintesi. Tuttavia, la rottura definitiva è arrivata poi da parte di Federico, che l'ha lasciata in modo netto.

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La Dinamica Emotiva e la Vergogna

Un aspetto centrale del racconto di Chiara Ferragni riguarda la difficoltà emotiva di lasciare una relazione dannosa. Spiega di aver provato vergogna per la sua incapacità di trovare il coraggio di andarsene, nonostante la sua immagine pubblica di donna forte e indipendente predicasse l'empowerment. Questa contraddione tra ciò che sembrava e ciò che provava le faceva sentire come una "povera babba" che amava Fedez come un cagnolino si affeziona al suo padrone.

Le persone intorno a lei si chiedevano spesso perché si facesse trattare in quel modo. Il suo cervello le diceva di essere una persona stimabile, ma i suoi comportamenti non riflettevano questa autostima. Dipendeva emotivamente non solo da Federico, ma anche dal suo manager, Fabio Maria D'Amato. Questa dipendenza doppia ha creato una dinamica complicata che ha reso difficile per lei staccare la spina dalla relazione tossica.

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I Tradimenti e le Ferite Profonde

Chiara Ferragni rivela dettagli specifici sui tradimenti subiti, raccontando di aver saputo di Angelica Montini, l'amante di Fedez, un mese prima della trasmissione di Corona. Ricorda di aver incontrato Angelica a Miami proprio un mese prima che Federico le facesse la proposta di matrimonio, notando allora i suoi commenti dispregiativi verso le donne, ma non immaginando le conseguenze future.

Un momento cruciale nella loro crisi è stato il festival di Sanremo, dove Fedez ha baciato Rosa Chemical sul palco. Chiara racconta che il marito aveva chiesto al suo stesso padre di filmare quel momento, inviando il video a tutta Italia. Questo gesto le ha fatto capire pubblicamente quanto non gliene fregasse del suo rispetto e della sua dignità, segnando per lei la fine definitiva della storia.

Il Pandoro Gate e l'Attacco Finale

Il documentario tocca anche il famoso "pandoro gate", un momento buio in cui Chiara Ferragni era sotto attacco da ogni parte. In quel frangente, Fedez le ha detto una frase devastante: "Stai zitta tu, che neanche sai fare la madre". Queste parole sono arrivate nel momento peggiore della sua crisi pubblica, aggiungendo dolore a un momento già di grande fragilità emotiva e psicologica.

Nonostante il male ricevuto, Chiara Ferragni ammette di fare fatica a dire cose negative di Federico. Questo sentimento mostra la complessità umana delle relazioni passate, dove l'affetto e il danno possono coesistere. Il suo racconto serve a restituire una visione più sfumata e vera della sua vita, andando oltre le semplificazioni mediatiche e dando voce alla donna che ha sofferto in silenzio.