Chiara Ferragni rivela su Vanity Fair il suo percorso di depressione dopo lo scandalo del pandoro e la separazione da Fedez. Parla dei figli Leone e Vittoria, ammettendo di averli sovraesposti sui social network e descrivendo la fatica di gestire il dolore davanti a due bambini piccoli. Un'intervista sincera sulla crisi familiare e la tutela della privacy infantile nell'era digitale.

L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha infranto il suo silenzio di anni sui propri figli, Leone e Vittoria, in una nuova intervista pubblicata su Vanity Fair. L'appuntamento stampa, datato agli ultimi mesi del 2024, segna una svolta significativa per la creator che per lungo tempo ha tenuto i suoi bambini lontani dai riflettori pubblici. Nell'articolo, Ferragni ripercorre i complessi ultimi due anni della sua esistenza, caratterizzati da un intenso sforzo per ricucire il tessuto della sua vita pubblica e privata dopo una serie di eventi traumatici. L'intervistatrice esplora in profondità la fase più difficile del percorso della stilista, ovvero il periodo successivo allo scandalo legato al prodotto Pandoro e al suo distacco da Fedez, avvenuto alla fine del 2023.

La lotta contro la depressione

Chiara Ferragni descrive apertamente la sua battaglia interiore contro un dolore profondo che ha rischiato di annientarla. La modella ha rivelato di non aver mai sperimentato la depressione prima di questa fase cruciale della sua vita, definendola una sensazione di totale oscurità senza via d'uscita. "Non ci ho mai pensato per un semplice motivo: i miei figli. Loro, insieme alla mia famiglia e ai miei amici, sono stati la mia salvezza", ha dichiarato l'imprenditrice milanese. Il suo racconto evidenzia il terrore di perdere la speranza, un elemento che considera la minaccia più pericolosa per la stabilità mentale. In alcuni momenti critici, la creatrice ha raccontato di aver temuto che il suo cervello avesse smesso di lottare, incapace di intravedere qualsiasi barlume di luce in un buio che sembrava farsi sempre più profondo e ineluttabile.

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La diversità di Leone e Vittoria

Per la prima volta da mesi di silenzio sui social network riguardo ai propri figli, Chiara Ferragni ha descritto le personali caratteristiche di Leone, ottienne anni, e Vittoria, cinque anni. I due bambini, nati dalla precedente relazione con l'imprenditore Fedez, presentano nature diametralmente opposte secondo la madre. Leone è descritto come un ragazzo introverso, dotato di un'estrema creatività che si esprime attraverso il disegno e la scrittura di storie. Al contrario, Vittoria è caratterizzata da un temperamento estroverso, capace di parlare con chiunque e di dominare ogni ambiente in cui entra, rubando inevitabilmente la scena. Chiara Ferragni trova divertenti queste differenze contrastanti, sottolineando come i suoi figli siano due opposti che, nella loro diversità, rappresentano una fonte di gioia e resilienza per la famiglia.

Gestire il dolore e la separazione

Gestire il proprio dolore emotivo davanti a due bambini piccoli è stato, secondo le ammissioni di Chiara Ferragni, una delle sfide più ardue del suo percorso recente. La stilista ha dichiarato di aver avuto fortuna nel ricevere numerosi aiuti, tra cui una tata di sua fiducia, l'assistenza della madre e il supporto delle sorelle e degli amici. Nonostante questo sostegno, ha ammesso con onestà di non essere riuscita a essere la madre perfetta del mondo mentre soffriva profondamente. La coppia ha tentato di spiegare la separazione ai figli con delicatezza, illustrando la realtà di due case e due camerette diverse. Tuttavia, il peso della situazione è diventato più insopportabile quando i bambini hanno compreso il vero significato del distacco, chiedendo ripetutamente il motivo della separazione. Chiara Ferragni ha trovato difficile non dir loro tutta la verità, desiderando evitare bugie, ma oggi la situazione è migliorata sensibilmente.

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La critica alla sovraesposizione online

Chiara Ferragni ha rilasciato una significativa autocritica riguardo alla sua carriera di madre-influencer, durante la quale ha condiviso ogni istante della vita dei propri figli con milioni di follower. Di fronte alla domanda se si sia mai chiesta se li abbia esposti troppo, la risposta è stata netta: ha ammesso di averli sovraesposti in modo ingenuo. Per lei, mostrare i figli significava raccontare la parte della propria vita di cui era più orgogliosa. Tuttavia, riconosce che in futuro riceverà sicuramente critiche da parte di tutti coloro che rimproverano i propri genitori per i errori commessi, anche i migliori con i migliori propositi. Questa riflessione tocca un tema spinoso dell'era dei social media, riguardante i limiti tra il diritto dei genitori alla condivisione e il diritto dei figli alla privacy.

Il ruolo del sostegno familiare

Il sostegno ricevuto dalla sua famiglia allargata è stato fondamentale per superare il periodo di crisi più buio. La sorella Valentina, ospite del podcast di Luca Casadei, aveva precedentemente rivelato i timori della famiglia riguardo al benessere psicologico di Chiara. Questo supporto interno ha permesso alla stilista di ritrovare la forza necessaria per riprendere in mano la propria vita. La madre di Chiara Ferragni, insieme alle sue sorelle, ha rappresentato un pilastro emotivo stabile durante i momenti di maggiore vulnerabilità. L'imprenditrice ha imparato ad apprezzare il loro impegno costante nel cercare di fare sempre il meglio per i propri figli, riconoscendo che anche i genitori più devoti commettono errori, ma agiscono sempre con le migliori intenzioni disponibili nel momento dato.