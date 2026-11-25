Il documentario Netflix 'Chiara' svela i lati oscuri della relazione con Fedez, tra crisi, tradimenti e la proposta a Verona. Scopri i dettagli.

La relazione tra Chiara Ferragni e Fedez, celebrata per anni come il matrimonio da favola del web italiano, nasconde scenari di profonda crisi personale e conflittualità coniugale. Lo svela il documentario Chiara , uscito su Netflix il 23 novembre, che ripercorre la storia d'amore iniziata nel 2016 fino ai giorni della separazione. L'influencer ammette che la percezione pubblica non corrispondeva alla realtà privata, rivelando dettagli inediti su litigi per gelosia, episodi di depressione e la scoperta di tradimenti da parte del marito.

La proposta a Verona e la crisi di coppia

Chiara Ferragni ha raccontato i momenti successivi alla proposta di matrimonio avvenuta a Verona , un evento simbolo per milioni di follower. Dopo l'annuncio della storia d'amore nel 2016, la coppia ha costruito un impero mediatico e commerciale, ma alle spalle dei sorrisi per le telecamere si celavano tensioni mai mostrate al pubblico. La star ha descritto come la pressione di mantenere l'immagine perfetta abbia contribuito al deterioramento del legame, portando a momenti di sconforto e isolamento che hanno segnato la loro vita insieme.

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La scoperta dei tradimenti e la separazione

Un punto di svolta drammatico nella loro storia è stato il momento in cui Chiara Ferragni ha scoperto i tradimenti commessi da Fedez . Questa rivelazione ha scardinato le fondamenta della loro convivenza e ha accelerato il processo di distacco emotivo e legale. La donna ha spiegato come queste infedeltà abbiano influito sulla sua salute mentale, alimentando un quadro di depressione che ha richiesto un lungo percorso di guarigione. La narrazione del documentario non si ferma alla separazione, ma indaga le cause profonde di una rottura che ha scosso il mondo dell'intrattenimento digitale.

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La percezione pubblica e la 'favola'

"La gente voleva la favola e a me piaceva", ha ammesso Chiara Ferragni nel documentario. Questa frase riassume la dinamica complessa che ha regolato la loro visibilità pubblica per anni. La costruzione dell'immagine di coppia perfetta era una strategia consapevole, ma anche una gabbia dorata che ha reso difficile distinguere i confini tra vita privata e performance pubblica. La scelta di raccontarsi ora, a distanza di anni, rappresenta un tentativo di ridefinire la propria identità al di fuori dello specchio distorto del successo e dello scandalo.