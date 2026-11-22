Chiara Ferragni, ospite al Vanity Fair Stories 2026, smentisce le voci su una relazione con Achille Lauro, chiarendo che il legame è solo di amicizia dopo i pettegolezzi del 2025.

Chiara Ferragni ha posto fine definitivamente ai pettegolezzi che l'hanno accompagnata negli ultimi mesi. Ospite sul palco del Vanity Fair Stories 2026, l'imprenditrice digitale ha affrontato le accuse su un presunto flirt con il cantante Achille Lauro, smentendo categoricamente qualsiasi legame sentimentale. La star ha utilizzato l'ironia per chiarire una volta per tutte la natura del suo rapporto con l'artista romano, chiudendo definitivamente la questione.

Smentita chiara su relazioni amorose

La Ferragni non ha lasciato spazio a dubbi quando le è stato richiesto di fare chiarezza sulle indiscrezioni. Ha dichiarato esplicitamente che con Achille Lauro esiste un legame esclusivamente di amicizia. Ha raccontato come le voci avessero colpito lei stessa, sottolineando le reazioni delle persone che la circondavano. Le domande facevano riferimento alla sua bellezza, suggerendo ironicamente che avrebbe dovuto approfittare di quella situazione, un commento che l'ha divertita non poco.

Also read Di Liberatore: “Dispiaciuto per l’incidente a Ballando, lavoro per un ritmo diverso in Rai”

Contesto dei pettegolezzi del 2025

Le indiscrezioni erano emerse nel corso del 2025, periodo segnato da una forte attenzione mediatica sul suo divorzio da Fedez. La bufera era nata dopo le rivelazioni sui presunti tradimenti del rapper con la stylist Angelica Montini. In quel frangente, diverse figure pubbliche hanno alimentato il discorso, cercando di creare paralleli tra le vicende. La cronaca rosa ha seguito con interesse ogni sviluppa, amplificando le voci su un eventuale nuovo interesse amoroso.

Advertisement

Ruolo di Fabrizio Corona e Alessandro Rosica

A tirare in ballo il nome di Achille Lauro sono stati inizialmente Fabrizio Corona e successivamente Alessandro Rosica. L'esperto di gossip, ex amico di Fedez, ha sostenuto tramite Instagram la tesi di un tradimento commesso a Roma. Rosica ha affermato che Chiara Ferragni avrebbe reagito alle scoperte sui tradimenti del marito cercando compensazioni altrove. Le sue parole hanno dipinto una situazione complessa, definendola una sorta di risposta alla scoperta di molte brutte sorprese.

Reazione dell'opinione pubblica e futuro

La reazione immediata della Ferragni è stata quella del sorriso, dimostrando di non essere turbata dalle accuse. Ha definito ridicole le aspettative di alcuni osservatori che vedevano nella relazione un elemento di rivalsa. Questa presa di posizione netta permette di archiviare definitivamente il caso mediatico. I prossimi impegni della imprenditrice saranno ora monitorati con maggiore attenzione, lontani dai riflettori dei pettegolezzi romantic.