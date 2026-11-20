L'attrica toscana Chiara Francini presenta il suo nuovo saggio 'La ferita e la ferocia', un'analisi profonda della violenza e delle battaglie civili.

Chiara Francini si pone al centro di un'intervista pubblica significativa pubblicata dal Corriere della Sera, in occasione del lancio del suo saggio intitolato La ferita e la ferocia. La nota attrice, conduttrice televisiva e scrittrice originaria della Toscana conferma la disponibilità del volume presso i librai italiani a partire dal 17 novembre. Il testo proposto dall'artista toscana si configura non come una semplice raccolta di ricordi, ma come un'opera di denuncia vigorosa contro le ingiustizie sociali e la brutalità che spesso si nasconde sotto una facciata di perbenismo convenzionale.

Il saggio contro la violenza travestita da amore

Chiara Francini descrive con precisione chirurgica le tematiche centrali del suo nuovo libro, spiegando che il testo esplora la violenza camuffata da amore e l'obbedienza scambiata erroneamente per una virtù morale. L'artista sottolinea come il male più difficile da riconoscere e combattere sia proprio quello che abbiamo amato, rendendo necessario avere la ferocia di disobbedire per smettere di subirlo. Questo approccio radicale riflette la sua visione del mondo e la sua determinazione a contrastare le dinamiche di potere che limitano la libertà individuale.

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La scrittrice e attrice toscana rifiuta categoricamente lo stile di vita caratterizzato dal lusso sfrenato e dall'ostentazione economica. La sua idea di ricchezza è strettamente legata alla semplicità e alla felicità provata in tenera età, preferendo vacanze modeste a costosi giri in yacht. Secondo la Francini, la vera gioia risiede nel mantenere inalterati i valori e le sensazioni positive apprese durante l'infanzia, un approccio che la distingue nettamente dalle celebrità abituate a esibire un'opulenza spesso vuota e priva di significato autentico.

Il dispetto affettuoso con Leonardo Pieraccioni

Chiara Francini rivela i dettagli di un'amicizia profonda e particolare con il collega Leonardo Pieraccioni, basata su un alfabeto comune di sarcasmo sincero. Il collega ha coniato per lei il soprannome di Principessina del Galles in seguito a un divertente siparietto avvenuto nei camerini durante le registrazioni di una trasmissione. Durante quell'interazione, Pieraccioni la punzecchiava chiedendole informazioni mediche specifiche, ricevendo in risposta una protesta passionale della Francini sulla sua laurea in italianistica.

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Questa dinamica di affetto attraverso il dispetto è definita dalla Francini come una caratteristica raffinata dell'ambiente toscano. Leonardo Pieraccioni aveva persino registrato la reazione dell'amica per minacciare di pubblicare tutto, creando un clima di complicità e scherzi reciproci. Chiara Francini ricorda questi episodi con affetto, sottolineando come il tono sarcastico sia per loro il modo più genuino e vero di dimostrarsi stima e vicinanza, senza bisogno di dichiarazioni formali o troppo esplicite.

L'incontro con la storia e Spike Lee

Chiara Francini ricorda il suo primo incontro concreto con la storia tragica dell'eccidio nazista di Sant'Anna di Stazzema, un evento che aveva conosciuto solo attraverso i libri. Questo incontro le ha permesso di comprendere la realtà storica oltre le pagine, trasformando una lezione scolastica in una consapevolezza dolorosa e profonda. L'artista integra queste memorie storiche nella sua visione attuale, riconoscendo come il passato influenzi direttamente la sua sensibilità verso le ingiustizie contemporanee e i diritti umani.

Parlando del regista cinematografico Spike Lee, Chiara Francini evidenzia la sua sincerità invereconda riguardo a un provino mancato in cui l'attrice era stata la più brava, ma non aveva ottenuto la parte. Spike Lee aveva infatti scelto di assumere la propria fidanzata per evitare di rompere il rapporto personale. La Francini ha apprezzato questa onestà brutale, riconoscendo in Spike Lee un artista che ha subito molte ingiustizie nel suo mestiere e che non si nasconde dietro scuse convenzionali.

La critica sociale e le battaglie civili a Sanremo

Chiara Francini ha portato sul palco del Festival di Sanremo un monologo intenso dedicato alla maternità non vissuta, affrontando temi di libertà e ferite femminili. Ha dichiarato che abitare un corpo femminile significa oscillare tra meraviglia e terrore, con il potere di dare vita ma anche la condanna di doverne rendere conto. L'artista ha sottolineato che una libertà che deve chiedere permesso è solo un'altra forma di obbedienza, criticando l'uso delle battaglie civili per tornaconto personale o vanità. La posizione politica di sinistra dell'attrica è chiara, ma non esita a condannare chi si appropria dei simboli di lotta per celebrare la propria presunta virtù, definendo osceno servirsi del dolore altrui per apparire moralmente superiori.