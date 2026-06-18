Chiara Guerra, il 17enne trasferito in carcere: la caccia al coltello con cui ha ucciso la zia e il mistero sul braccio ingessato

Il caso di Chiara Guerra, il 17enne trasferito in carcere per l'omicidio della zia, continua a suscitare scalpore. Gli investigatori cercano l'arma del delitto nel canale dove è stato gettato il corpo della vittima. Il gip ha accolto la richiesta della procura disponendo la custodia cautelare per il ragazzo. Gli inquirenti hanno riscontrato graffi e ferite superficiali sul corpo e sul volto del minore, elementi che fanno ipotizzare una violenta colluttazione con la zia prima del delitto.

Chiara Guerra , il 17enne trasferito in carcere, è stato interrogato per circa un'ora e mezza dalle avvocate Federica Bassetto e Stefania Lucchetta. Gli investigatori cercano l' arma del delitto nel canale dove è stato gettato il corpo di Chiara Guerra .

Il gip ha accolto la richiesta della procura disponendo la custodia cautelare per il ragazzo. Gli inquirenti hanno riscontrato graffi e ferite superficiali sul corpo e sul volto del minore, elementi che fanno ipotizzare una violenta colluttazione con la zia prima del delitto. Dopo aver colpito a morte la zia, il giovane ha cercato di ripulire le tracce di sangue, ha avvolto il corpo in un telo e lo ha caricato su una carriola.

Ha quindi percorso a piedi circa 700 metri per poi gettare il cadavere e l'arma del delitto - pare un coltello - nel canale Malgher. Il corpo della professoressa è stato successivamente trascinato dalla corrente per diversi chilometri fino al fiume Lemene, dove è stato infine individuato e recuperato dai vigili del fuoco. La famiglia della vittima ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese del funerale





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Chiara Guerra, trovato il corpo della prof uccisa dal nipote 17enneLe ricerche andavano avanti ormai da tre giorni, dopo che il giovane ha confessato di aver ucciso la zia dopo una lite, la professoressa di italiano alle scuole medie, 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malgher, come si era supposto. Sul posto stanno arrivando i carabinieri del Comando di Venezia e il medico legale Antonello Cirnelli, che avrà il compito di eseguire la prima ispezione esterna.Le ricerche erano riprese questa mattina, per il terzo giorno consecutivo nel canale Malgher. I vigili del fuoco hanno individuato il cadavere e stanno ora operando per recuperarlo. Ancora poco chiaro il movente dell'omicidio. L'insegnante è stata uccisa dal nipote in piena lotta per l'eredità. Il corpo del cadavere è stato trovato nel fiume Lemene, in località Settesorelle. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Settesorelle, non lontano da una aviosuperficie. Come già accaduto sin da sabato notte, quando il giovane ha indicato il luogo dove aveva gettato la salma della zia, si è proceduto sia all'ispezione della zona interna alla cittadina, sia alla restante parte del corso d'acqua che si immette nel fiume Loncon e poi giunge fino al mare Adriatico, nei pressi di Caorle

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