Chiara Guerra, trovato il corpo della prof uccisa dal nipote 17enne: era nel fiume Lemene

Il cadavere di Chiara Guerra, insegnante di italiano di 53 anni, è stato ritrovato dai vigili del fuoco nel fiume Lemene, a diversi chilometri dal luogo dove il nipote 17enne l'aveva gettato. Il giovane ha confessato l'omicidio.

Il corpo senza vita di Chiara Guerra , la professoressa di italiano di 53 anni uccisa dal nipote diciassettenne a San Stino di Livenza, è stato finalmente ritrovato.

I vigili del fuoco hanno individuato il cadavere nelle acque del fiume Lemene, in località Settesorelle, a diversi chilometri di distanza dal punto in cui il giovane aveva gettato la vittima. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale Malgher, come inizialmente supposto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Venezia e il medico legale Antonello Cirnelli, che ha effettuato la prima ispezione esterna.

La notizia ha sconvolto la comunità locale, già provata dalla scomparsa della docente. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'omicidio. Il nipote, reo confesso, ha ucciso la zia con diverse coltellate, per poi gettare il corpo in un canale. Il cadavere era stato messo in un sacco, come emerso dalle prime informazioni.

Il giovane è stato fermato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere il movente del gesto, che potrebbe essere legato a problemi familiari o a un litigio improvviso. La comunità di San Stino di Livenza è in lutto per la perdita di una figura educativa molto stimata.

Chiara Guerra insegnava italiano alle scuole medie ed era conosciuta per la sua dedizione e il suo affetto verso gli studenti. Molti colleghi e alunni hanno espresso il loro cordoglio, ricordandola come una persona solare e generosa. La scuola ha sospeso le attività per permettere a tutti di elaborare il dolore. Nel frattempo, i funerali verranno fissati nei prossimi giorni, dopo che la salma sarà restituita alla famiglia.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla violenza giovanile e sull'importanza di sostenere le famiglie in difficoltà. Il ritrovamento del corpo è avvenuto dopo giorni di ricerche serrate, coordinate dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Le squadre hanno setacciato i corsi d'acqua della zona, utilizzando anche droni e cani molecolari. Alla fine, il corpo è stato localizzato non lontano da un aviosuperficie, in un tratto del Lemene particolarmente intricato.

Il medico legale ha già effettuato una prima valutazione, confermando che la morte è avvenuta per le ferite da coltello. Ulteriori accertamenti saranno effettuati nei prossimi giorni. La comunità attende ora giustizia per Chiara Guerra, mentre il nipote resta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Questo tragico evento ha lasciato tutti senza parole.

Una famiglia distrutta, una scuola in lacrime, un paese sconvolto. I genitori del ragazzo, fratello della vittima, sono stati ascoltati dagli investigatori e appaiono distrutti dal dolore. Si cerca di capire se ci siano state avvisaglie del disagio del giovane, che fino ad ora era descritto come un ragazzo normale. Il caso solleva interrogativi profondi sulla salute mentale degli adolescenti e sulla necessità di reti di supporto più efficaci.

Intanto, la Procura procede spedita, mentre il corpo di Chiara Guerra riposa finalmente in pace, dopo giorni di angoscia per i suoi cari





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Chiara Guerra, trovato il corpo della prof uccisa dal nipote 17enneLe ricerche andavano avanti ormai da tre giorni, dopo che il giovane ha confessato di aver ucciso la zia dopo una lite, la professoressa di italiano alle scuole medie, 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malgher, come si era supposto. Sul posto stanno arrivando i carabinieri del Comando di Venezia e il medico legale Antonello Cirnelli, che avrà il compito di eseguire la prima ispezione esterna.Le ricerche erano riprese questa mattina, per il terzo giorno consecutivo nel canale Malgher. I vigili del fuoco hanno individuato il cadavere e stanno ora operando per recuperarlo. Ancora poco chiaro il movente dell'omicidio. L'insegnante è stata uccisa dal nipote in piena lotta per l'eredità. Il corpo del cadavere è stato trovato nel fiume Lemene, in località Settesorelle. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Settesorelle, non lontano da una aviosuperficie. Come già accaduto sin da sabato notte, quando il giovane ha indicato il luogo dove aveva gettato la salma della zia, si è proceduto sia all'ispezione della zona interna alla cittadina, sia alla restante parte del corso d'acqua che si immette nel fiume Loncon e poi giunge fino al mare Adriatico, nei pressi di Caorle

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