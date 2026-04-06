Chiara Lanci: Dalle Metropoli alle Vigne, un Nuovo Capitolo nel Barolo

Una giovane donna di 35 anni guida con passione una cantina a La Morra, nel cuore del Barolo. Dopo un passato a Milano, Chiara Lanci ha scelto di tornare alle radici, trasformando l'azienda di famiglia in un punto di riferimento per l'enoturismo e l'ospitalità, con un occhio attento all'export e all'innovazione.

A 35 anni, Chiara Lanci guida con passione una cantina a La Morra , nel cuore della zona di produzione del Barolo , precisamente nel punto più alto della denominazione, a Serradenari. La sua storia è un esempio di cambiamento radicale: tre anni fa viveva a Milano, immersa nel mondo della comunicazione e del marketing. Oggi, invece, si dedica anima e corpo alla gestione dell'azienda di famiglia, circondata dai vigneti che avvolgono il casolare, in un silenzio operoso e una quiete quasi surreale.

Questo passaggio segna l'inizio di un nuovo capitolo, un ritorno alle origini che è anche una scelta consapevole, dettata dalla volontà di costruire un futuro solido e autonomo per l'azienda. Dopo aver lasciato la frenesia della metropoli, Chiara ha deciso di raccogliere l'eredità del padre, Gianfranco Lanci, soprannominato 'l'Ingegnere', che aveva rilevato la proprietà nel 2010, affascinato dalla bellezza di quella collina sospesa tra i filari e le Alpi. La scomparsa improvvisa del padre nel 2023 ha rappresentato una svolta decisiva, portando Chiara a riconsiderare il suo percorso e a prendere in mano le redini dell'azienda. Non si tratta solo di un passaggio generazionale, ma di una vera e propria decisione di essere presente, di dare forma a un'idea di cantina che unisca la produzione vinicola all'accoglienza e al benessere. Oggi, affiancata dall'enologo Andrea Autino, membro del consiglio di amministrazione, Chiara Lanci sta trasformando la cantina in un luogo di esperienza, un punto di riferimento per l'enoturismo e il relax. \L'accoglienza e l'enoturismo sono diventati elementi centrali del progetto di Chiara. L'apertura delle porte dell'azienda si traduce in un modo per pensare in grande e per fare dell'esperienza il fulcro dell'attività. Le visite guidate, strutturate a partire dal 2021 anche attraverso il sito web e piattaforme come Windering, hanno registrato un successo crescente. L'incoming rappresenta tra il 40 e il 45% del fatturato, e lo scorso anno la cantina ha accolto oltre 3.000 visitatori, anche grazie al relais inaugurato a metà 2023. L'azienda si sta sviluppando attorno alla collina, con i vigneti che circondano il casolare come un anfiteatro naturale. Qui, l'Antica Dimora Dosio, un agri-wine resort, offre un rifugio contemporaneo tra i filari, un'oasi di tranquillità dove il lusso discreto e il rallentamento sono la parola d'ordine. L'azienda propone esperienze diverse, dallo yoga in vigna alle degustazioni legate allo sport come bici e trekking e al benessere tra la piscina e le passeggiate. Gli ospiti, in prevalenza over 25, cercano qualcosa di più completo rispetto alla semplice degustazione. Un approccio che evidenzia la volontà di creare un'esperienza a 360 gradi, che coinvolga tutti i sensi e che permetta di apprezzare appieno la bellezza del territorio e la qualità dei vini. Il progetto di Chiara Lanci dimostra come sia possibile coniugare la tradizione vinicola con l'innovazione, l'ospitalità e la valorizzazione del territorio, creando un modello di successo sostenibile. \Accanto all'enoturismo, l'azienda dedica attenzione all'export e all'esplorazione dei mercati internazionali. La partecipazione a Vinitaly e ad altre fiere di settore, come Wine Paris, è fondamentale per mantenere i contatti con i buyer, sia storici che nuovi. L'impegno si traduce in risultati concreti, soprattutto all'estero. Nonostante le difficoltà legate ai dazi, sono stati trovati nuovi importatori negli Stati Uniti, un mercato su cui si è iniziato a lavorare nel 2025. In pochi mesi, l'export verso gli Stati Uniti è passato da zero a tre stati: New York, Texas e Chicago. Oggi, la distribuzione è ben bilanciata: l'export rappresenta circa il 30%, l'Italia il 25%, con mercati consolidati come Norvegia (dal 2012), Giappone (dal 2017) e Svizzera. Negli ultimi anni si sono aggiunti Taiwan, Corea, Spagna, Olanda e Danimarca. La consapevolezza che le fiere funzionano solo se preparate in anticipo si riflette anche nella produzione dei vini. Accanto al tradizionale Barolo, l'azienda propone etichette più personalizzate e contemporanee, come il Langhe Sauvignon “Olivia”, dedicato al cane della produttrice. La degustazione del Barolo Serradenari, il cru più alto della denominazione, prodotto a 500 metri di altitudine, offre un'esperienza sensoriale unica. Il Nebbiolo, coltivato in un vigneto a corpo unico, matura lentamente, sviluppando finezza e precisione. Il vino sprigiona profumi di rosa selvatica, agrumi e spezie leggere, con una trama tannica elegante e verticale. Oltre al Barolo, l'azienda produce anche Barbera d'Alba “La Dimora”, un vino fresco e dinamico, e Langhe Sauvignon “Olivia”, che punta su finezza e tensione, dimostrando la versatilità e l'innovazione della cantina





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