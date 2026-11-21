Roberto Pennini smentisce di aver saputo della morte di Chiara Poggi prima della chiamata. I dettagli sulla catena di custodia dell'auto e sui rilievi scientifici.

La vicenda legata alla morte di Chiara Poggi ha visto nuovamente al centro dell'attenzione l'ex maresciallo dei Carabinieri di Vigevano, Roberto Pennini. In seguito alle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Piercarlo Collivignarelli durante la trasmissione " Storie Italiane" su Rai1, Pennini ha tenuto a chiarire pubblicamente la sua posizione riguardo alla catena degli eventi che hanno preceduto il ritrovamento del corpo della giovane.

Smentita dell'anticipazione telefonica

Il punto focale delle recenti polemiche ruotava attorno all'ipotesi che due persone fossero già a conoscenza del decesso prima della telefonata alle 13:49, trasmessa al 118 da parte di Alberto Stasi. L'accusa, diffusa sui social network, attribuiva a Pennini la conoscenza anticipata dell'accaduto. Il militare ha respinto categoricamente queste affermazioni, sottolineando come tali dichiarazioni scatendino un "inferno" ingiustificato e richiedano una responsabilità diretta da parte di chi le pronuncia.

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Pennini ha precisato di non essere il militare che avrebbe ricevuto qualsiasi avviso preliminare sulla morte. Ha inoltre ricordato che, nell'orario specifico in cui sono avvenuti i primi contatti, non si trovava di servizio, distanziandosi così dalle responsabilità operative direttamente connesse a quella fase critica della gestione dell'emergenza.

Presenza sul luogo e testimoni

Per avvalorare la sua versione dei fatti, l'ex maresciallo ha indicato la permanenza nell'abitazione fino alle 17:00, sostenendo di essere poi tornato in caserma insieme all'ex luogotenente Marchetto. Quest'ultimo viene citato come testimone fondamentale in grado di confermare che Pennini non abbia accompagnato Stasi in caserma, un compito che sarebbe spettato ad altri due colleghi presenti sul territorio.

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Questa precisazione serve a delimitare chiaramente la sfera di competenza e di presenza del militare, isolando i suoi movimenti da quelle fasi procedurali che hanno generato dubbi e contestazioni. La presenza di Marchetto viene quindi utilizzata come elemento di garanzia per la correttezza della cronologia raccontata.

Gestione dell'auto e prove scientifiche

Un altro aspetto critico dibattuto riguarda la vettura di Stasi e la possibile manomissione degli interni durante i rilievi preliminari. Pennini ha dichiarato di non aver visto nessuno rovistare nell'auto sotto i suoi occhi, ma non esclude che ciò possa essere accaduto quando era impegnato all'interno della villetta, lontano dal veicolo. Ha ammesso che, se le portiere erano aperte, qualcuno le ha necessariamente aperte, senza però indicare colpevoli, tempi o motivazioni specifiche.

Ha inoltre ricordato che le chiavi della vettura erano in possesso di Stasi, elemento che tuttavia non prova lo stato di chiusura delle portiere. Infine, è tornato sulle modalità di accesso del primo gruppo di carabinieri, composto dal sottufficiale Andrea Serra e dal carabiniere Gaetano Muscatelli, entrati senza calzari prima di scoprire il corpo, mentre gli operatori successivi avrebbero indossato le protezioni e cambiato i calzari a ogni rientro dal cortile, eccettuata la presenza di Marchetto con calzari ma senza guanti.