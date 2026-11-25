La madre di Chiara Poggi, Rita Preda, ha escluso ogni commento sulle recenti dichiarazioni di Alberto Stasi alla giornalista Gaia Tortora, mantenendo un rigoroso silenzio sul caso.

La famiglia Poggi ha adottato una linea di totale discrezione riguardo alle recenti rivelazioni di Alberto Stasi. Rita Preda, madre della vittima Chiara Poggi, ha respinto qualsiasi interesse nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzato di sua figlia. Tale decisione è stata resa pubblica attraverso quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, confermando la volontà dei familiari di non amplificare la narrazione mediatica.

Il silenzio della madre di Chiara Poggi

Rita Preda ha dichiarato testualmente di non aver letto e di non essere interessata ai contenuti del colloquio. La donna ha scelto di non prendere posizione pubblica sulle parole di Stasi. Questo atteggiamento riflette una strategia difensiva verso il dolore e la privacy della famiglia, evitando di fornire spazio alla versione dei fatti proposta dall'imputato.

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La scelta del silenzio non implica approvazione o dissenso esplicito. Rappresenta piuttosto un distacco emotivo e legale dai meccanismi dello spettacolo mediatico che hanno accompagnato le indagini per oltre un decennio. La famiglia Poggi preferisce concentrarsi sulla propria vita privata lontano dai riflettori.

I dettagli del colloquio con Gaia Tortora

Alberto Stasi ha conversato con la giornalista Gaia Tortora, ripercorrendo i suoi dieci anni di reclusione. Il percorso detentivo è iniziato dopo l'arresto del 2007 a Vigevano. Successivamente, il detenuto è stato trasferito al carcere di Bollate. La narrazione di Stasi includeva anche il periodo di libertà vigilata che gli ha permesso di lavorare all'esterno dopo sette anni di prigione.

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Stasi ha descritto il suo rapporto con il dubbio pubblico, ammettendo che tale incertezza lo infastidisce, ma definendo il fenomeno come un limite che accetta passivamente. Ha sottolineato la necessità di valorizzare l'esperienza carceraria senza cercare riconoscimenti o visibilità pubblica. La sua filosofia personale esclude l'uso di simboli o medaglie per commemorare la sua sofferenza.

L'ex fidanzato di Chiara Poggi ha illustrato la sua vita attuale, condotta solitudine fuori dalla città di Milano. Ha evidenziato la solidità della sua famiglia, definita come piccola ma unita. I suoi progetti futuri includono la cura della madre e un desiderio paterno, consapevole che dovrà un giorno spiegare la verità sui fatti del 2007 ai propri figli.

Il nuovo quadro investigativo e le indagini

Le dichiarazioni di Stasi si inseriscono in un contesto investigativo ancora attivo. La Procura di Pavia ha condotto una nuova inchiesta che ha portato l'indagato Andrea Sempio a essere sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi. Questa evoluzione processuale sposta l'attenzione da Stasi, già condannato, verso nuove piste investigative che coinvolgono soggetti diversi.

La figura di Andrea Sempio emerge ora come centrale nelle ricostruzioni della magistratura pavese. Le indagini continuano a vagliare elementi che potrebbero scagionare definitivamente Stasi o confermare le sue responsabilità, seppur in una luce diversa rispetto ai verdetti passati. Il ruolo di Sempio è oggetto di attenta verifica da parte degli inquirenti.

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Il silenzio di Rita Preda non osta al lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura. La famiglia Poggi mantiene la sua posizione di vittima e testimone del lutto, mentre il sistema giudiziario procede con le proprie tempistiche e procedure. La separazione tra la sfera privata dei familiari e quella pubblica degli indagati rimane netta e invalicabile.

Impatto mediatico e prospettive future

Le parole di Stasi, trasmesse attraverso la collaborazione con Gaia Tortora, hanno riaperto il dibattito pubblico sulla natura della giustizia e della verità. Tuttavia, l'assenza di reazione da parte di Rita Preda limita la capacità di questi racconti di influenzare l'opinione pubblica. La famiglia Poggi non partecipa al gioco mediatico che spesso accompagna i processi a lunga gestione.

Le prospettive future per il caso vedono il protrarsi delle indagini sulla Procura di Pavia. La figura di Andrea Sempio rimarrà al centro dell'attenzione legale. La vita di Alberto Stasi, esterna al carcere, continuerà a svilupparsi secondo i piani da lui stesso delineati, lontani dagli occhi del pubblico che ha ossessionato i familiari per anni.