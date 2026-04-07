Chicago Bulls: Karnisovas ed Eversley licenziati, la rivoluzione è iniziata

I Chicago Bulls voltano pagina: Arturas Karnisovas e Marc Eversley lasciano le loro posizioni. La franchigia punta a una profonda ristrutturazione per rinforzare la squadra e rispondere alle aspettative dei tifosi. Billy Donovan resta in panchina.

Non perderti dirette, news e highlights. Ieri i Chicago Bulls hanno ufficialmente annunciato il licenziamento di Arturas Karnisovas , Presidente delle Operazioni di Basket, e Marc Eversley , General Manager, entrambi in carica dal 2020. Questa decisione segna un momento di svolta per la franchigia, che dopo un'altra stagione al di sotto delle aspettative, cerca di dare una scossa significativa al proprio organigramma.

La dirigenza, guidata dall'allenatore Billy Donovan, che dovrebbe rimanere alla guida della squadra, ha espresso la necessità di voltare pagina e rispondere alla crescente delusione dei tifosi e dell'ambiente. Il focus principale della prossima estate sarà la ricostruzione della squadra, con l'obiettivo di definire una nuova identità e presentarsi al via della prossima stagione con rinnovato slancio. La strategia prevede una profonda revisione del roster, sfruttando la scelta al Draft nella Lottery e l'ampio spazio salariale disponibile, stimato intorno ai 60 milioni di dollari. Si preannuncia un'estate calda, con diverse operazioni di mercato in programma per rimodellare la squadra. La proprietà, infatti, intende operare in maniera decisa per portare nuovi talenti e migliorare le prestazioni della squadra. \La scelta di sollevare Karnisovas ed Eversley dai loro incarichi testimonia la volontà della dirigenza di affrontare i problemi della squadra con decisione. Il team non è riuscito a raggiungere i playoff e ha mostrato segnali di difficoltà in campo. L'obiettivo è quello di creare un gruppo più competitivo e capace di lottare per posizioni più alte in classifica. Tra le priorità della dirigenza, c'è la ricerca di un nuovo General Manager, che possa guidare la ricostruzione della squadra. Il nuovo GM avrà il compito di valutare il roster attuale, identificare i punti deboli e operare sul mercato per portare nuovi talenti. La decisione di mantenere Billy Donovan come allenatore suggerisce la fiducia della dirigenza nel suo lavoro e nella sua capacità di far crescere la squadra. Donovan, dal canto suo, avrà il compito di integrare i nuovi arrivati, sviluppare i giocatori esistenti e creare un sistema di gioco efficace. L'estate si preannuncia quindi movimentata per i Bulls, con numerose trattative e movimenti di mercato in vista. L'organizzazione è decisa a investire per migliorare le prestazioni della squadra e soddisfare le aspettative dei tifosi. La pressione, dunque, è tanta, con la franchigia che deve necessariamente operare bene per non deludere le aspettative e sperare di tornare a competere per il titolo NBA. C'è grande attesa per capire quali saranno i movimenti futuri e che impatto avranno sulla squadra. L'annuncio della separazione dai due dirigenti ha creato un forte impatto tra i tifosi, che sperano in un cambio di rotta. \L'atmosfera a Chicago è quindi densa di aspettative e incertezze. I tifosi attendono con ansia di vedere i risultati del nuovo corso. Il futuro della squadra dipenderà dalle scelte che verranno fatte nel corso dell'estate. La dirigenza dovrà dimostrare di essere in grado di prendere le decisioni giuste per portare i Bulls a competere ai massimi livelli. La scelta del nuovo General Manager sarà cruciale, così come le operazioni di mercato che verranno intraprese. La costruzione di un roster competitivo richiederà tempo e pazienza, ma l'obiettivo è chiaro: riportare i Bulls a vincere. La sfida è grande, ma la volontà di riuscire a raggiungere obiettivi importanti è evidente. La reazione dei tifosi sarà determinante per il successo della nuova fase. Un sostegno incondizionato può dare la giusta spinta per affrontare le difficoltà e raggiungere traguardi importanti. L'addio dei due dirigenti rappresenta un segnale forte, la volontà di cambiare passo e di ripartire con nuova energia. Il lavoro da fare è molto, e sarà fondamentale che tutta l'organizzazione remi nella stessa direzione per puntare a risultati più ambiziosi. I prossimi mesi saranno cruciali per delineare il futuro della squadra e per capire se i Bulls saranno in grado di ritornare ai fasti del passato





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